ERC y Junts se cruzan ultimátums y agravan el enfrentamiento Esquerra considera que no hay crisis de gobierno y que la única crisis la tiene Junts, que tiene que decidir a su juicio si quiere o no seguir en el Ejecutivo catalán

cristian reino Barcelona Lunes, 19 de septiembre 2022, 16:57 Comenta Compartir

El Govern sigue pendiendo de un hilo, pero ninguno de los dos socios frena en el camino hacia la colisión, que supondría la ruptura del Gobierno catalán. A una semana del debate de política general, Junts y ERC se han lanzado sendos ultimátums. Esquerra considera que no hay crisis de gobierno y que la única crisis la tiene Junts, que tiene que decidir a su juicio si quiere o no seguir en el Ejecutivo catalán. «Que se aclaren y dejen de interferir en el Govern», ha espetado de manera contundente la secretaria general adjunta de ERC, Marta Rovira. En la parte postconvergente, en cambio, trasladan toda la presión sobre Pere Aragonès y señalan que está en sus manos desencallar esta situación. «Debe decidir si quiere cumplir el acuerdo de legislatura», ha afirmado el vicepresidente de la formación postconvergente, Josep Rius, que reclama al president que actúe como líder de una coalición y no como dirigente de una formación.

ERC, en cambio, ya ha dejado claro tras la ejecutiva de este lunes que no tiene intención de cambiar su estrategia. Junts reclama al presidente de la Generalitat que constituya una dirección estratégica del independentismo, con la presencia de Carles Puigdemont, que los dos partidos independentistas hagan frente común en Madrid, es decir, que ERC rompa con el Gobierno y que liquide la mesa de diálogo. ERC de momento no cede. Junts, tampoco, aunque Rius ha señalado que el debate ahora está en el cumplimiento del pacto de legislatura y no en la ruptura del Govern, a pesar del compromiso adquirido por la dirección juntera de consultar a la militancia sobre su salida del ejecutivo. Junts necesita que Aragonès ceda en algún aspecto para poder convencer a sus bases para que no se decanten por hacer saltar por los aires del gobierno. Fuentes de ERC confían en que el gobierno no se romperá, aunque advierten de que están dispuestos a gobernar en solitario. En ERC, en cualquier caso, sí avisan a sus socios que Aragonès se mantendrá firme y no variará el rumbo.

No lo hizo cuando Junts plantó a la mesa de diálogo ni cuando se desmarcó en un primer momento del pacto lingüístico, advierten en las filas republicanas, que son conscientes de que el gobierno se asoma al precipicio y de que Junts puede «implosionar», si bien no lo hizo cuando Laura Borràs fue apartada de la presidencia del Parlament, con el apoyo de ERC, PSC y CUP. De momento, ERC sí ha rectificado respecto al plante protagonizado en la manifestación nacionalista de la Diada del 11-S. Los republicanos ya han confirmado su asistencia, junto a la ANC, Òmnium y el Consejo para la República y los demás partidos independentistas en la protesta que se ha convocado para conmemorar el quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O.