Junts confía en que «Sánchez acabará aceptando un referéndum»

El día después de firmar el acuerdo de investidura con el PSOE, Junts ha sacado pecho, ha negado la reculada, ha menospreciado a los ... socialistas y les ha vuelto a lanzar una advertencia: «Sánchez durará lo que dure su palabra», ha avisado la presidenta del partido, Laura Borràs. Junts pone el foco en la autodeterminación y en el concierto económico. La formación de Puigdemont ha afirmado que no quiere generar falsas expectativas pero al mismo tiempo su secretario general, Jordi Turull, se ha mostrado este viernes confiado en que Sánchez «acabe aceptando un referéndum».

Según ha señalado Turull en Rac-1, el objetivo de la legislatura es poner fecha a una consulta soberanista. Y de los avances en ese camino hacia la autodeterminación dependerá la estabilidad del Gobierno. El PSOE y Junts han pactado seguir negociando en una mesa de diálogo, con verificador internacional, que se reunirá por primera vez a finales de este mes. Habrá una paralela con ERC y el Govern. El acuerdo suscrito por socialistas y junteros no lo recoge, pero Turull ha afirmado que han acordado que este foro se reúna una vez al mes. «O se avanza o nos desvinculamos de la estabilidad», ha advertido. La primera reunión, según ha detallado el secretario general, se celebrará fuera de España y contará ya con la mediación de los verificadores, que serán dos o tres, según Junts. Uno de ellos ejercerá de portavoz del grupo. Son personalidades de reconocido prestigio, ha garantizado Turull. A la primera reunión irá Puigdemont, será en una ciudad europea. Los junteros pedirán una calendarización de los posibles acuerdos de futuro.

El apoyo de los junteros a la estabilidad del Gobierno -como los Presupuestos Generales del Estado-, tras votar a favor de la investidura, irá ligada a avances no solo en la autodeterminación y en el reconocimiento nacional de Cataluña. También en la presencia de Cataluña en los organismos internacionales, el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas y la carpeta del déficit fiscal. El objetivo último de los soberanistas es lograr un concierto económico para Cataluña para poder recaudar el 100% de los impuestos. De entrada, Turull ya amenaza con votar en contra de los Presupuestos Generales de 2024, «si Sánchez no cumple». El referéndum, no obstante, no es una condición sine qua non para las cuentas del año que viene.

Junts ha defendido el acuerdo con el PSOE, pero ha negado que al pactar la investidura con los socialistas esté dando marcha atrás a sus postulados rupturistas. «Esto no es un Majestic II», ha asegurado. «No hemos pasado página, no hay marcha atrás de nada, no renunciamos a nada», tampoco a la unilateralidad, al 1-O o a la DUI, ha advertido. Según Turull, en ningún sitio del acuerdo firmado por ambos partidos dice que el límite de los pactos es la Constitución. A su juicio, el límite va más allá, desde la premisa del nacionalismo, de que la autodeterminación es un derecho inalienable del pueblo catalán, anterior a la Carta Magna. Borràs, de hecho, ha afirmado en Catalunya Ràdio que con el acuerdo, el PSOE está reconociendo la constitucionalidad del referéndum. «El giro copernicano es de ellos», ha avisado. «Ha renunciado a planteamientos como, por ejemplo, decir que la amnistía era inconstitucional y ahora es viable», según Borràs. Junts cierra filas para defender el pacto de investidura, toda vez que los sectores más radicales están siendo muy críticos con los postconvergentes, a los que acusan de haberse rendido. Tanto la ANC como la exconsejera Clara Ponsatí han salido en tromba a cargar contra el acuerdo. «Final del trayecto», escribe hoy Ponsatí en 'vilaweb'.

Sobre la ley de amnistía, los junteros insisten en que incluirá los casos de 'lawfare', pero no concretan si Laura Borràs podrá acogerse. La ley tomará como punto de partida 2012, con el objeto de amparar a los encausados en el Tribuna de Cuentas. El secretario general ha evitado responder que hayan pedido un indulto al Gobierno para la expresidenta del Parlament, si finalmente no entra en la ley de amnistía.