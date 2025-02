Junts se mantiene en sus exigencias de máximos y sitúa aún «lejos» el pacto para investir a Sánchez

Paula De las Heras Madrid Viernes, 13 de octubre 2023, 13:18 | Actualizado 21:29h. Comenta Compartir

Bildu no podía haber puesto más fáciles las cosas a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones cerró ayer la ronda formal de contactos abierta la semana pasada con los grupos parlamentarios para hablar de su investidura con la ratificación de que podrá contar con el apoyo de la formación de Arnaldo Otegi sin que esta haya exigido nada concreto a cambio. Pero se le sigue resistiendo el acuerdo clave para garantizar su continuidad en la Moncloa; el que, desde hace semanas, intenta alcanzar para amarrar el sí de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont y sin el que es imposible que le salgan las cuentas. «Seguimos lejos del compromiso histórico», advirtió Míriam Nogueras , tras la última de las reuniones del jefe del Ejecutivo en el Congreso.

La portavoz parlamentaria de Junts se refirió así al objetivo expreso marcado por el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, el pasado 4 de septiembre, cuando compareció en Bruselas para fijar el precio de su respaldo a Sánchez: el «abandono completo y efectivo de la vía judicial» contra los secesionistas, incluida una amnistía para los encausados del 'procés' que no equipare a «víctimas y victimarios»; el reconocimiento de la «legitimidad democrática» del independentismo; la creación de un mecanismo de mediación y verificación; y que la negociación tenga como «único límite» los tratados internacionales de derechos humanos (en los que entiende amparado el derecho de autodeterminación).

Nogueras –que rehusó ofrecer una rueda de prensa como han hecho a lo largo de esta semana casi todos los portavoces que se han visto con Sánchez, a excepción, justamente, de la de Bildu, Mertxe Aizpurua– se limitó a ofrecer una breve declaración en el patio de la Cámara, de pie y sin preguntas, para dejar constancia de que su posición no se ha movido un ápice de donde estaba hace mes y medio. No es que repitiera una por una las condiciones estipuladas por el máximo referente (aunque no líder orgánico) de su partido, pero sí reveló que no se había sentado con Sánchez para escuchar sus planteamientos sino para entregarle una transcripción de la citada intervención de Puigdemont.

Esta vez no hubo tampoco comparecencia del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, para trasladar su versión del encuentro, pero lo cierto es que el aviso de la dirigente de Junts coincide con los mensajes que el jueves ya dejaron caer, en la habitual recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, varios miembros del Gobierno. De la afirmación de que las negociaciones avanzaban «razonablemente», realizada el lunes por la portavoz de la ejecutiva socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha pasado a una cierta contención. Nadie dice que el entendimiento con los postconvergentes no pueda lograrse, pero tampoco se da ya por sentado y se admite que va a ser «difícil».

Crítica a ERC

En el Ejecutivo ya apuntaban que a Junts le está costando hacer el «giro» que consideran necesario para dar un paso tan serio y gravoso como el de la amnistía. En principio, lo que buscan los socialistas es la renuncia a la vía unilateral hacia la independencia, un gesto que permita explicar que el Estado pasa página porque también lo hacen quienes en 2017 vulneraron la ley. Junts, sin embargo, no parece muy por la labor. «No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos años porque no ha funcionado», dijo Nogueras en clara alusión a Esquerra Republicana.

Junts se pasó toda la legislatura pasada acusando al partido de Oriol Junqueras de plegarse ante el Estado a cambio de nada. Los republicanos reivindican la mesa de diálogo, los indultos y, sobre todo, la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación (en la práctica neutralizada por los jueces que debían aplicarla), como prueba de que su estrategia ha dado frutos en clave «política, social y antirrepresiva». Y este miércoles su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dio la bienvenida a los de Puigdemont a sus posiciones. Quizá demasiado pronto.

Temas

Pedro Sánchez