Junts se autodescarta para la primera investidura y deja en el aire el regreso de Puigdemont El presidente del Parlament, Josep Rull, anunciará esta tarde que ningún candidato se ha postulado y que en consecuencia el día 25 de junio no habrá votación

Cristian Reino Miércoles, 19 de junio 2024, 12:25

El presidente del Parlament, Josep Rull, anunciará esta tarde, previsiblemente, que ningún candidato se ha postulado para la investidura y que en consecuencia el día ... 25 de junio no habrá votación para la elección del presidente de la Generalitat y firmará un acto equivalente, que es como una investidura fallida para que empieza a andar el reloj reglamentario de los dos meses. Rull se reúne esta mañana de miércoles con Junts, PSC y ERC. Los postconvergentes ya se han autodescartado para que Carles Puigdemont se postule como candidato para la votación del día 25, pero no para más adelante. «Junts y Puigdemont tenemos la intención de ir a la investidura, pero no ahora; estamos buscando los apoyos», ha asegurado el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, tras la reunión con Rull.

Los socialistas dirán más o menos lo mismo. Además, Junts ha dejado en el aire el regreso de Puigdemont si finalmente no hay pleno de investidura. Su promesa es que regresará para asistir a la sesión parlamentaria de elección del presidente de la Generalitat, pero si ninguna fuerza reúne los apoyos, podría no haber investidura y abocar a nuevas elecciones. En ese caso, Junts no ha aclarado cómo será el regreso del expresidente. De momento, la llave la tiene ERC, que negocia con el PSC la investidura de Illa a cambio de una financiación singular para Cataluña. Todas las partes admiten que el acuerdo es muy complicado. Más aún teniendo en cuenta la división que hay en la formación republicana. Este enfrentamiento entre junqueristas y roviristas se ha acentuado este miércoles, después de que la propia secretaria general del partido y el presidente de la Generalitat en funciones hayan suscrito el documento lanzado por cargos de la formación que abogan por una renovación general de la cúpula, instándole a Junqueras a no optar a la reelección como presidente de ERC. El documento lleva la rúbrica de cargos destacados como los consejeros Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capella, David Mascort, Meritxell Serret y Manel Balcells, además de Sergi Sabrià, Raquel Sans, Marta Vilalta, Teresa Jordà, Ernest Benach, Marta Molina o Ernest Maragall. Pere Aragonès, Marta Rovira y Josep María Jové se han sumado hoy. El expresidente del partido ha señalado que los «trapos, sucios o limpios, siempre es mejor lavarlos en casa. »Los debates se han de hacer internamente«, ha instado a los miembros de la formación republicana en Catalunya Ràdio. A pesar de que el documento inicialmente de los 300 ya lo firman más de 700 cargos del partido, Junqueras mantiene su intención de presentarse para liderar ERC a partir del congreso de noviembre.

