Junts asegura que «no apoyará» una moción del PP y Vox contra Sánchez

Cristian Reino Miércoles, 16 de octubre 2024, 14:33 Comenta Compartir

Junts ha tratado de zanjar por completo el revuelo que causó ayer la presidenta del partido, Laura Borràs, cuando no descartó que la formación soberanista ... pudiera apoyar una eventual moción de censura impulsada por el PP y Vox contra Pedro Sánchez. La portavoz juntera en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cerrado este miércoles las puertas a una moción, que ni siquiera está sobre la mesa, pues el PP no tiene suficientes respaldos para sacarla adelante. «Junts no dará apoyo a ninguna moción de censura del PP y Vox», ha afirmado en entrevistas realizadas en TVE y Antena 3.

Borràs, en cambio, no lo descartó ayer. «No descartamos nada», afirmó en Telecinco. Ella misma rectificó horas después y el secretario general, Jordi Turull, afirmó que especular con una moción es «pura fantasía». Tras el revuelo causado por la presidenta del partido, Nogueras ha rechazado la moción y ha confirmado que siguen negociando con los socialistas: primero el techo de gasto y, si prospera, los Presupuestos Generales del Estado. «Pieza a pieza. Si cumplen, seguimos. Si no, no», ha advertido. «Somos el único partido que no forma parte de ningún bloque español. Nuestro compromiso es con Cataluña y los catalanes», ha asegurado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión