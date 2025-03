Junts amenaza con la vía unilateral tras el acuerdo por la amnistía

Junts no entierra la vía unilateral a pesar de haber conseguido que los socialistas cedan en el pacto para aprobar la ley de amnistía. El ... día después de que el Congreso diera luz verde al dictamen, como paso previo a su aprobación en el pleno de la semana que viene de las medidas de gracia, la formación de Puigdemont ha puesto más presión en las conversaciones con los socialistas y ha vuelto a defender la vía unilateral como herramienta válida para conseguir la independencia.

Los próximos objetivos de Junts no son otros que acordar un pacto fiscal con el Gobierno para que Cataluña gestione el 100% de los tributos y a continuación sentar las bases para negociar un referéndum de autodeterminación. Se siente fuerte y está dispuesto a vender caros sus siete diputados en el Congreso. La primera estrategia para lograr sus propósitos, según ha detallado este viernes en Telecinco la presidenta del partido, Laura Borràs, es «aprovechar la fuerza» que le dan sus siete escaños en el Congreso. Si la vía de la negociación no da los frutos deseados, Junts no renuncia a nada y se guarda la carta del ejemplo de 2017. «No abandonamos ninguna vía. No podemos renunciar a la vía unilateral viendo cómo actúa el Estado», ha advertido. «Trabajamos para cumplir el objetivo de la independencia», ha avisado. «Parece que tenga que haber algún tipo de arrepentimiento por nuestra parte», ha dicho, pero lo ha descartado.

El Gobierno ha presentado la ley de amnistía como el final de una etapa y como el inicio de un nuevo ciclo político que deja atrás el 'procés'. Junts, en cambio, trata de desmentir esta idea. Según Borràs, la amnistía es el paso previo para «reparar el daño que la cúpula judicial ha causado en el movimiento independentista». Carles Puigdemont, horas después de que el Congreso validara el dictamen de la ley de amnistía, aseguró que el secesionismo «tiene todo el derecho a continuar el 'procés' de independencia», mientras que Jordi Turull, secretario general, avisó que ahora «van a por la autodeterminación». El independentismo no ceja en su empeño de alcanzar la secesión. Para el Gobierno, la próxima batalla es la que tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado. Borràs ha descartado que con la aprobación de la ley de amnistía, el Ejecutivo tenga garantizado el apoyo de Junts a las cuentas. Con las medidas de gracia, los postconvergentes dan por cumplido el acuerdo para investir a Pedro Sánchez. Eso sí, consideran que a partir de ahora empiezan a negociar desde cero.

Junts vuelve a amenazar con la vía unilateral. Lo hace por convicción, también para presionar al Gobierno, pero le sirve además en clave interna, para dirigirse a su parroquia más hiperventilada. Los de Puigdemont han dado un giro de 180 grados a su estrategia de los últimos años. Igual que Sánchez decía que no habría amnistía, los junteros afirmaban por activa y por pasiva que no investirían a ningún candidato del PP o PSOE y aseguraban que con el Gobierno no hay nada que negociar. El sector más radical del independentismo, que hasta ahora votaba a los junteros o se abstenía, se está movilizando para presentarse a las elecciones catalanas de dentro de un año al margen de las siglas de Junts, ERC y la CUP. Clara Ponsatí, junto a Jordi Graupera, ya ha confirmado que armará una candidatura. Y la ANC ultima también su propia lista cívica.