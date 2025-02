Junts amenaza: «Si Sánchez niega un referéndum, colorín colorado»

Cristian Reino Lunes, 15 de enero 2024, 10:44 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Junts per Catalunya presiona a Pedro Sánchez en vísperas de la segunda reunión con el PSOE en el extranjero con presencia del mediador. La primera fue en Ginebra con la presencia de Carles Puigdemont y Santos Cerdán. Esta segunda, según ha confirmado este lunes el ... secretario general de Junts, Jordi Turull, se celebrará durante el presente mes de enero. No ha precisado la fecha concreta, pero sí ha advertido de que los dos temas que se abordarán serán el referéndum y el pacto fiscal. En una entrevista en TV3, se ha hecho eco de las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el ABC: «Nadie puede asegurar que no habrá un referéndum», ha afirmado el dirigente popular. Turull se ha mostrado convencido de que «habrá» un referéndum y ha advertido al Gobierno de que si se niega a ello, «colorín colorado», es decir se puede dar por acabada la legislatura. No ha ido más allá y no ha concretado cuánto plazo dan los postconvergentes a Pedro Sánchez.

De lo que no hablarán en la mesa de diálogo en el extranjero será de políticas de inmigración, según Turull, tras pactar con el PSOE la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat a cambio del apoyo a dos decretos del Gobierno. Pedro Sánchez rebajó ayer el alcance del acuerdo suscrito entre PSOE y Junts. «Expulsar a migrantes compete a la Administración central», dijo en El País, después de que Turull afirmara la semana pasada que Junts quiere tener las competencias en inmigración para poder, entre otras cosas, gestionar los flujos migratorios y poder expulsar a inmigrantes multirreincidentes. Turull ha insistido en que el Govern, tras el pacto alcanzado con los socialistas, podrá hacer una «gestión integral» de las competencias de inmigración. Eso sí, ha admitido que aún no se ha negociado el contenido de la ley orgánica y que cuando lo hagan, «pedirán todas las competencias». Junts, ante las palabras de Sánchez, asegura que también decía que la ley de amnistía era anticonstitucional. «El PSOE proponía la encomienda de la gestión», ha dicho. «Tendremos la gestión integral de las competencias en inmigración», ha reiterado el número 2 de Junts. Mañana, acaba el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. El Gobierno, Junts y ERC ultiman algunos retoques técnicos que previsiblemente registrarán de forma conjunta. Según Turull, se trata de evitar lagunas jurídicas entre otras cosas para garantizar que la aplicación de la ley sea inmediata.

