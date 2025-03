Junts amenaza con elecciones si el PSC no apoya la investidura de Puigdemont

Cristian Reino Viernes, 24 de mayo 2024, 10:26 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Los partidos independentistas se habían conjurado para intentar aparcar el debate sobre la investidura catalana durante la campaña de las europeas. Pero esa voluntad no ... ha durado ni un día. Junts ha lanzado este viernes una amenaza al PSC y a Esquerra. Si no apoyan la elección de Carles Puigdemont, habrá repetición electoral. Esquerra, en el mitin de arranque de la campaña, se comprometió ayer a no bloquear una investidura de Puigdemont si consigue previamente la abstención del PSC, lo que sonó a brindis al sol, ya que los socialistas no contemplan otra opción que no sea la elección de Illa.

El candidato de Junts en las europeas, Toni Comín, ha sido este viernes muy claro. «Si el PSC no apoya (la investidura de Puigdemont), habrá elecciones», ha asegurado en la Ser. Los junteros no consideran que tengan que ofrecer nada a los de Illa para conseguir su respaldo pues entienden que el «unionismo progresista» (PSC y los comunes) suma 48 diputados y el «independentismo democrático», 59 (Junts, ERC y la CUP). «El PSC no tiene apoyo suficiente», según Comín, que ha obviado que Illa podría alcanzar un acuerdo tripartito con Esquerra y los comunes y alcanzaría la mayoría absoluta. Junts insiste en que a día de hoy es la fuerza que aglutina un mayor número de apoyos y por tanto reitera su intención de intentar la investidura de Puigdemont hasta las últimas consecuencias. Hará lo que haga falta, incluso forzar la repetición electoral. En Esquerra y en el PSC son conscientes de que los junteros son los únicos que quieren ir a elecciones. Puigdemont cree que puede mejorar su resultado, 35 escaños, ya que para el mes de octubre podría estar amnistiado y estaría en disposición de hacer campaña en Cataluña y no en Francia como en la carrera para el 12-M. Puigdemont presiona a Esquerra para que no apoye al PSC y usará la baza de amenazar con retirar el respaldo al Gobierno para intentar ser investido. La CUP le pidió días atrás que no «venda humo» con sus posibilidades de ser presidente de la Generalitat y «deje de tomar el pelo» a la gente. Tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa han cerrado la puerta a prestar sus votos para la elección de Puigdemont. El candidato socialista dijo días atrás que sería «inaudito» que el ganador de las elecciones apoyara al segundo clasificado. Esquerra tiene que decidir: si apoya a Junts o suma con el PSC y los comunes en un tripartito de izquierdas. De momento, los dirigentes republicanos han señalado que el partido irá a la oposición y que quienes tienen que mover ficha son el PSC y Junts, como fuerzas vencedoras de las elecciones. ERC insta a socialistas y junteros a entenderse en una alianza sociovergente. La formación republicana está partida tras la debacle electoral. La dirección ha convocado un congreso extraordinario para el 30 de noviembre y el partido está inmerso en la búsqueda de nuevos liderazgos. Junqueras seguirá de presidente hasta después las elecciones y luego intentará salir reelegido en el congreso. Pero Pere Aragonés y Marta Rovira están intentando armar una candidatura alternativa. Sobre la investidura, la negociadora será Marta Rovira y la militancia tendrá la última palabra en una consulta. Hasta la fecha, dos dirigentes de peso, como Joan Tardà y Carles Mundó, se han mostrado partidarios públicamente de facilitar el apoyo de los republicanos al PSC.

