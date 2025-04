Junts amaga con romper el Govern: «Así no podemos seguir»

cristian reino Barcelona Lunes, 29 de agosto 2022, 19:57 Comenta Compartir

El curso político catalán empezó este lunes con asignaturas pendientes de la temporada anterior. ERC y Junts dejaron para septiembre la resolución del caso Borràs y ahora deberán afrontarlo con urgencia.

El curso arrancó además con un aumento de la tensión entre los dos socios en el Govern. Junts no se esperó hasta final de mes y dio a conocer el resultado de la auditoría interna que ha elaborado para calibrar el grado de cumplimiento de su pacto de gobierno con ERC. En materia sectorial, el balance es satisfactorio, pero en lo que respecta a avanzar hacia la independencia es negativo. «Así no podemos seguir», avisaron los junteros al presidente de la Generalitat. «Firmamos un acuerdo para que nos acercase a la independencia y nos estamos alejando», reprochó.

Junts le da un plazo de un mes a Pere Aragonès, hasta el debate de política general, para que gire el rumbo independentista y empiece a crear las condiciones para culminar el 'procés'. De no hacerlo, la formación nacionalista amenaza con tomar decisiones y someterlas a su militancia. Es decir, amaga con la ruptura del Govern. «El acuerdo de gobierno no se está cumpliendo», avisó el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Los aspectos que a su entender Aragonès debería revertir son la mesa de diálogo, la unidad estratégica en Madrid y la creación de una dirección estratégica del secesionismo. El exconsejero compareció tras la ejecutiva junto a la presidenta del partido, Laura Borràs. Trataban de enviar una imagen de unidad que no existe. La primera reunión de la ejecutiva trató de cerrar heridas internas. Ni el sector de Borràs logró que Junts salga ya del Govern, ni el sector oficial consiguió que la expresidenta dimita definitivamente de la presidencia del Parlament. Tampoco rodaron cabezas, a pesar del malestar de un parte de la formación con su presidenta, especialmente tras dar cobertura a los radicales que boicotearon el acto de homenaje a las víctimas del atentado del 17-A.

El caso es que buena parte del arco parlamentario catalán pide a Junts que designe una sustituta, pero los postconvergentes se niegan, porque no quieren agrandar la guerra interna en el partido. Borràs amenaza con la escisión y los de Puigdemont no pueden permitirse nuevas fracturas en el partido. Primero fue el sector moderado (PDeCAT) el que se desgajó y ahora podría ser el más radical el que se separara. «Borràs es la presidenta», reivindicó Turull. «Este lío no lo hemos creado nosotros, que no nos trasladen un problema que no hemos generado», advirtió a ERC y PSC.

De entrada, la suspensión de Laura Borràs como diputada y como presidenta del Parlament será ratificada este próximo jueves. Junts registró una petición de reconsideración a la Mesa, pero ni ERC, PSC ni la CUP prevén cambiar la decisión que adoptaron en el mes de julio. Los republicanos, tras la primera ejecutiva del nuevo curso, advirtieron a Junts de que la suspensión de Borràs fue «correcta» y «coherente» y emplazaron a los junteros a poner una propuesta sobre la mesa para sustituir a la dirigente nacionalista. Para no «pervertir» el Parlament, según los republicanos. «Muchas veces han sido las discrepancias internas de Junts las que han afectado a la actualidad política. Pediríamos que eso este curso se acabe», afirmó Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC. «No sentimos ninguna presión», replicó Turull.

Hurgar en la herida

Esquerra, que ha adelantado a noviembre la celebración de su congreso, hurga en la herida de la división en Junts, aunque trata de que la pugna en el seno del partido de Puigdemont y el enfrentamiento con los republicanos no afecte al Govern. El sector borrasista, no obstante, aprieta a los suyos para que rompan ya con Aragonès. La dirección nacionalista no lo desea a corto plazo, pues considera que podría perjudicarle para las municipales.

El PSC, mientras, presiona a los dos grupos independentistas para que pacten un relevo a Borràs antes del 15 de septiembre. De no hacerlo, los socialistas amenazan con forzar una sustitución al margen de los junteros. ERC descarta de momento esta posibilidad, pues en Junts sería interpretado como la ruptura del pacto de legislatura. El PSC se ofrece a Aragonès tanto para buscar una salida al caso Borràs como para los Presupuestos. Los socialistas tratan de romper la alianza entre secesionistas para presentarse como socio para el Govern y asegurarse los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC para lo que queda de legislatura en el Congreso.