La Junta considera las sentencias del Constitucional parte de una «cascada de decisiones incomprensibles»

La Junta de Andalucía reaccionó con resignación y sin sorpresa a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional (TC), que admiten parcialmente los recursos presentados ... por los expresidentes Chaves y Griñán en relación con sus condenas por el caso de los ERE. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, inscribió estas últimas sentencias en la «cascada de decisiones absolutamente incomprensibles» que viene dictando el tribunal de garantías y en los tiempos actuales en los que «se legisla para eliminar el delito de sedición y para rebajar la malversación».

Para Fernández-Pacheco, parte del problema reside en que las resoluciones del TC han dejado de ser noticia y nos sorprenden . « Ya nos lo contó el presidente Sánchez en aquel mitin en Benalmádena cuando dio instrucciones de lo que tenía que pasar con Magdalena Álvarez», dijo en relación a la primera de las sentencias sobre este procedimiento y que inauguró una serie de sentencias en las que se ha dado total o parcialmente la razón a los condenados.

No obstante, y ante las interpretaciones que se hacen especialmente desde las filas del Partido Socialista, el portavoz de la Junta advirtió de que estas sentencias no implican ni perdón ni absolución para los recurrentes. «El Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie porque no puede hacerlo», señaló tras recordar que ahora es la Audiencia de Sevilla la que debe dictar nuevas sentencias.

Aún así insistió en que el interés de la Junta de Andalucía se centra en la recuperación del dinero defraudado y no en que los condenados entren o permanezcan en prisión. «En base a esa nueva sentencia, la Junta seguirá haciendo lo imposible por recuperar hasta el último céntimos defraudado en lo que es el mayor caso de corrupción que ha conocido la democracia diga lo que diga el Tribunal Constitucional».

Preguntado sobre el escenario que se abre a partir de ahora con la discrecionalidad presupuestaria a la que podría dar lugar la nueva doctrina marcada por el Tribunal Constitucional, el portavoz de la Junta descartó que el Gobierno andaluz vaya a cambiar su forma de actuar e insistió en colocar los principios por delante de las leyes. «Diga lo que diga la ley, la moral y los principios están por delante, la Junta de Andalucía jamás utilizará los presupuestos para crear fondos oscuros, lejos de la transparencia para que sean destinados a los fines que todos conocemos», enfatizó.