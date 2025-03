Junqueras sigue sin aclarar si votó a favor o no de la investidura de Illa

Los 8.000 militantes de Esquerra están llamados este sábado a elegir una nueva cúpula del partido para los próximos cuatro años. Se presentan ... tres candidaturas. Los tres aspirantes a presidente son Oriol Junqueras (Militància Decidim), Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional) y Helena Solà (Foc Nou). Todos ellos se han enfrentado este martes en el único debate de presidenciables de la campaña de las primarias de ERC en el marco de su congreso interno. Debate de guante blanco, que ha sido más o menos un todos contra Junqueras, principal favorito par salir reelegido.

Se ha librado una batalla tan dura en los últimos meses entre los sectores del partido, que los candidatos han llegado a la recta final casi sin fuerzas. Como esos boxeadores que llegan al asalto final desfondados tras un combate a cara de perro. Al final, la votación del sábado se ha reducido a un Junqueras, sí, Junqueras, no. El congreso del partido se ha convertido en un plebiscito sobre quien ha llevado las riendas del partido durante 13 años y se resiste a apartarse.

El debate ha dejado una incógnita en el aire. ¿Qué votó Junqueras en la consulta que ERC celebró para decidir sobre la investidura de Illa? El expresidente de la Generalitat no ha aclarado su voto. Tanto Godàs como Solà le han interpelado de forma directa al respecto, pero el exdirigente nacionalista ha evitado dar una respuesta concreta. La militancia republicana sigue sin saber si era favorable o no a investir al actual presidente de la Generalitat. La militancia votó a favor de forma mayoritaria, pero Junqueras no ha querido durante toda la campaña desvelar su posición.

Junqueras mantiene su apuesta por seguir pactando con los socialistas, aunque advierte de que si no cumplen, ERC «hará caer» gobiernos en Barcelona y en Madrid. Godàs tiene una posición similar, mientras que Solà, que representa a la candidatura más minoritaria, es la única que ha defendido el no a la investidura de Illa y ha señalado que ERC solo debería investir a presidentes socialistas si es a cambio de un referéndum.

Tanto Godàs como Solà han apelado a que hace falta abrir un nuevo ciclo con caras nuevas, una renovación total del partido que empiece con nuevos liderazgos. Junqueras, tras 13 años de presidente, ha dicho que al partido le hace falta una renovación, pero en «todo». «Parece que te presentes por primera vez», le ha espetado la candidata de Foc Nou. «Parece que estos 13 años no hayan existido y que no hayas sido responsable de nada de lo que le ha pasado al partido», ha señalado.

El expresidente de la formación ha respondido que solo se hace responsable de aquellas decisiones del partido en las que él estaba en plenitud de condiciones, como el referéndum ilegal del 1-O. Pero no de los 4 años en los que estuvo en la cárcel. Junqueras se ha presentado como el único capaz de hacer un partido fuerte, cohesionado y que vuelva a ser ganador. Se ha erigido en el «salvador» de las siglas para «volver a hacer milagros». Todos han hablado de hacer limpieza y de aclarar, vía una auditoría o una comisión de la verdad, los problemas turbios que ha protagonizado el partido en los últimos meses, como las estructuras paralelas a la dirección o las campañas de guerra sucia de falsa bandera, como los carteles contra los hermanos Maragall.