Junqueras rechaza poner plazo fijo a la independencia

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 14 de septiembre 2022, 11:57 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

La propuesta lanzada el martes por la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, de declarar la independencia de Cataluña en el segundo semestre del año que viene, coincidiendo con la presidencia de turno española de la UE, ha caído en saco roto, pero ha provocado una nueva crisis en el Govern catalán. La parte de la Generalitat de ERC, con el presidente Pere Aragonès a la cabeza, rechazó el mismo martes la declaración unilateral de independencia (DUI) por completo, mientras que el vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts, llamó a «valorarla» porque acerca a la independencia. Quien la descartó este miércoles fuedo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante su intervención en Madrid en el foro Nueva Economía. El dirigente republicano advirtió de que la independencia no es una cuestión de fijar un plazo, justo lo que él y Puigdemont hicieron en octubre de 2017.

A su juicio, lo relevante es tener más «fuerza democrática» que la que hoy tiene el independentismo. «Nuestra obligación», dijo, es construir mayorías suficientemente amplias para que el proceso catalán sea acompañado por la sociedad y la comunidad internacional. Junqueras se sumó a la posición expresada el martes por la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que afirmó que en estos momentos no de dan las condiciones para impulsar una declaración unilateral como defiende la ANC al calor de la manifestación secesionista de la Diada, en la que participaron 150.000 personas.

Junqueras abogó por seguir insistiendo en la vía negociada con el Gobierno, porque a su juicio «no hay» alternativa a sentarse a hablar con el Ejecutivo para acordar un referéndum. «Seguro que habrá un referéndum», vatició, pero el líder de ERC cree que la apuesta es a largo plazo. Una prueba de que no hay otra opción a la vía de diálogo, según la opinión de Junqueras, es que «nadie es capaz de poner ninguna estrategia alternativa» encima de la mesa.

Antes de arropar a la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, que este miércoles estaba citada para declarar ante el Tribunal Supremo, Junqueras criticó a Junts por no participar en la mesa de diálogo. «El Gobierno español, que tiene un interés muy escaso en la mesa de negociación y que, si se sienta en ella, lo hace siempre arrastrando los pies y querría ahorrársela siempre, agradece mucho que no todo el independentismo se siente en dicha mesa de negociación», aseguró el líder republicano. Si el Gobierno no quiere negociar, avisó, es «nuestra obligación encontrar los marcos para vehicular el principio democrático», aunque no especificó cuál sería la alternativa.

Mientras, cree que Junts no saldrá del Govern, «así nos lo confirman muchos de sus dirigentes», dijo y advirtió al Gobierno que ve «complicado» que ERC apoye los Presupuestos del Gobierno para el año que viene, sin que quiera decir que avalarán o no las cuentas.

Temas

Procés de Independencia de Cataluña