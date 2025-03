Junqueras rebaja su veto al PSC para los Presupuestos de la Generalitat

Cristian Reino Barcelona Martes, 8 de noviembre 2022, 14:10 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sigue sin enseñar sus cartas en la negociación presupuestaria en Cataluña, aunque algunas posiciones han variado. De entrada, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya no veta de plano a los socialistas como posibles socios para aprobar las Cuentas de la administración catalana. Hace un mes, tras la ruptura de ERC y Junts y cuando el Govern empezó su andadura en solitario, afirmó que prefería prorrogar los Presupuestos antes que pactarlos con el PSC.

Achacaba a los socialistas su falta de compromiso, decía, con la desjudicialización y les reprochaba que hubieran aplaudido su encarcelamiento. «Si algún día hay mayorías parlamentarias posibles, bien porque los que han elaborado los presupuestos están dispuestos a votarlos, pues habrá presupuestos; y si no hay mayorías presupuestarias posibles, hay un escenario que se llaman prórroga», afirmó. Junqueras ha matizado su veto al PSC. «Aprobar los Presupuestos es mejor que no aprobarlos, aprobar los Presupuestos es bueno en general, pero en un contexto de inflación todavía más», ha remarcado. A su juicio, si el PSC «da pasos» en la desjudicialización, «habrá muchas cosas en las que nos podremos poner de acuerdo», ha señalado. El tono contra los socialistas ya no es tan contundente como hace un mes. «El PSC tiene que dar pasos para reconciliarse con el 80% que hay en la sociedad catalana, que está en contra de la represión y considera que el futuro de Cataluña se debe decidir votando», ha asegurado en TV3.

Ronda de conversaciones

En el PSC, en cambio, siguen sin ver predisposición del Govern para pactar con ellos. Aragonès ha incluido a los socialistas en la ronda presupuestaria de partidos, junto a Junts, CUP y los comunes, pero insiste en que su prioridad es aprobar las Cuentas con los de Puigdemont y En Comú Podem. Pedimos a Junqueras que deje atrás el «resentimiento» para hacer avanzar el país, ha afirmado la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero. El Govern se reunió ayer con una delegación de los socialistas catalanes. Fuentes de la formación liderada por Salvador Illa consideran que Aragonès apostará por la prórroga presupuestaria. «Somos optimistas, confiamos en tener Presupuestos», ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. La Generalitat ha señalado que en semanas aprobará las Cuentas en el consejo ejecutiva para iniciar su tramitación parlamentaria y que en estos momentos no están en el escenario de la prórroga.

Aragonès está calibrando los riesgos de pactar con el PSC o de prorrogar los números, según apuntan los socialistas, que ven al presidente de la Generalitat que va lento en el calendario para la tramitación parlamentaria de las Cuentas, pues está esperando ver cómo acaba la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la de la mesa de diálogo, que debería reunirse antes de final de año. Sobre el delito de sedición, Junqueras ha dejado entrever que sería favorable a aceptar la reforma del delito de sedición y la rebaja de penas y ha admitido que no se podrán cumplir todos los objetivos como sería la derogación total del delito.