Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de ERC está inhabilitado a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:33

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

