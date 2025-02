Junqueras ve posible el acuerdo con el PSOE aunque amenaza con los Presupuestos

cristian reino Barcelona Jueves, 2 de diciembre 2021, 10:50 Comenta Compartir

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha asegurado este jueves que ve «posibilidades de llegar a un acuerdo» con los socialistas. El PSOE y Esquerra se reunieron ayer para tratar de desencallar un acuerdo sobre la ley audiovisual, que pone en riesgo el apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado a su paso por el Senado. PSOE y ERC no sellaron un pacto tras tres horas de encuentro, pero se emplazaron a seguir negociando.

En la negociación presupuestaria, socialistas y republicanos pactaron, a cambio del apoyo de los 13 diputados independentistas a las cuentas del Gobierno, que la ley audiovisual que elabora el Gobierno debía incluir la obligación de una cuota del 6% de contenidos en lenguas cooficiales (euskera, catalán y gallego) a las plataformas como Netflix o HBO. El Gobierno dio marcha atrás y, según la vicepresidenta Nadia Calviño, la normativa europea no permite obligar a empresas que no tengan su sede en España por el principio de país de origen de la directiva europea.

ERC montó en cólera y amenazó con tumbar los Presupuestos a su paso por el Senado. «Hay posibilidades de acuerdo, pero ya veremos», ha expresado Junqueras en RTVE este jueves. El líder republicano cree que hay que seguir negociando y no ha dado por hecho que acaben llegando a un acuerdo. Si no lo consiguen, ERC insiste en que no puede aprobar los Presupuestos en su tramitación en el Senado. «ERC tiene la suficiente fuerza para incidir en cuestiones fundamentales», ha advertido. El PSOE trató ayer de desvincular la negociación de la ley audiovisual de los Presupuesto, pero en cambio ERC pone todo en el mismo saco. «S no hay acuerdo en cosas muy importantes, es difícil que lo haya en otras», ha avisado. Junqueras ha recordado que su partido ya tumbó unas cuentas a Pedro Sánchez. «ERC trabaja para que haya presupuestos en todos los lados, si no los hay, será culpa de los que lo han hecho muy mal, pero no será culpa de ERC», ha rematado.

Los dos partidos discrepan a la hora de interpretar la directiva europea. Los socialistas, según la versión que dio Calviño, consideran que la cuota solo puede imponerse a las plataformas con sede en España, en este caso Movistar o Filmin, pero no a las extranjeras, como HBO o Netflix, aunque sus filiales sí tienen sede española. Esquerra discrepa. «La prueba de que la directiva europea no se interpreta como lo hace Calviño es que otros países como Francia o Italia han aplicado la norma de acuerdo a nuestra interpretación», ha asegurado.