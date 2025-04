Junqueras choca con el PSOE al reiterar que la ley de amnistía ya está pactada

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 20 de septiembre 2023, 13:41 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, insistió este miércoles en la existencia de un acuerdo previo con el PSOE y Sumar para amnistiar a los encausados del 'procés'. Unas declaraciones que volvieron a provocar, un día más, un choque con los socialistas, que no quieren dar pasos en falso antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo -se celebrará a partir del martes que viene- al tiempo que niegan el supuesto pacto.

«Damos la amnistía por descontada», reiteró Junqueras, ratificando las palabras que pronunció un día antes a las puertas del Congreso y que fueron desmentidas por los socialistas y Sumar. El líder republicano presiona en las negociaciones para ganar protagonismo, en detrimento de Carles Puigdemont, que recibe toda la atención del Gobierno y de los focos, al tiempo que intenta que el PSOE ceda en sus reclamaciones y las medallas no solo se las cuelgue Junts.

Según el dirigente republicano, lo que falta es decidir cómo y cuándo se materializa la amnistía. Se basa en el acuerdo suscrito entre ERC y el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso, en agosto, que especificaba que se ha de «poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias». Junqueras considera que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye esta mediad y en consecuencia la da por acordada, aunque el PSOE y Sumar niegan el pacto.

Se trata, por tanto, de una interpretación que hacen los republicanos del acuerdo para la Mesa. Pero en aquél, en ningún caso aparecía la palabra amnistía, un concepto que los dirigentes socialistas no han mencionado en público, que les es complicado de digerir y que embarra las negociaciones.

A Junqueras le desmintieron tanto miembros del Gobierno, del PSOE y de Sumar, como el líder del PSC, Salvador Illa. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, admitió que «en muchas conversaciones» se está hablando de «poner fin a la judicialización del conflicto», aunque dijo que el acuerdo de la Mesa no menciona la amnistía. «Ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice. Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos», afirmó. «Cuando hacemos un acuerdo lo explicamos», afirmó Illa. «De momento no hemos cambiado de punto de vista sobre la amnistía. Estamos explorando a ver qué se puede hacer. Como siempre con generosidad e intentando no ser ingenuos», advirtió.

Fuentes republicanas admiten que en el acuerdo para la Mesa no aparece la palabra amnistía, pero defienden que se recoge de forma implícita. «Es evidente que la amnistía es una vía legal y necesaria y que se incluye en estas vías que el PSOE ya se ha comprometido a hacer», reiteraron durante un acto con motivo del sexto aniversario del 20-S, la manifestación que trató de impedir la entrada de la comitiva judicial a la Consejería de Economía en 2017.

El protagonismo de Junts

ERC quiere ganar peso en las negociaciones para la investidura, ante el cada vez mayor protagonismo de Puigdemont. Junqueras irrumpe con fuerza. Esquerra ansía volver a ser el socio de referencia de los socialistas, como en la pasada legislatura y contrarrestar el relato de Junts que dice que no saben negociar y pactan a cambio de nada. La pugna entre los dos partidos independentistas puede complicar las negociaciones, pues compiten al alza y encarecen el precio de la investidura.

Junqueras da por descontada la amnistía con el propósito de que las conversaciones también aborden la autodeterminación. «La amnistía no es suficiente», avisan los secesionistas. En concreto, ERC exige al PSOE a cambio de la investidura de Sánchez poder defender la autodeterminación en una mesa de diálogo política, así como compromisos en materia de financiación y de traspaso de Cercanías. Junqueras, eso sí, advierte de que no van a renunciar a la unilateralidad y no aceptará que el PSOE le ponga condiciones a cambio de la amnistía, como no presentarse a unas futuras elecciones.

En este tira y afloja, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, mantiene su intención de liderar las negociaciones. En una entrevista en Catalunya Radio, desveló que se reunirá, tras la sesión de investidura de Feijóo, con representantes sindicales y de la patronal para allanar el camino a la amnistía.