Junqueras, favorito para repetir como presidente de ERC, exhibe el apoyo de un tercio de la militancia

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, tiene todos los números para ser reelegido presidente de ERC, en el congreso que la formación republicana celebrará ... el próximo 30 de noviembre. Junqueras ha hecho este jueves toda una demostración de fuerza, a solo dos semanas del cónclave del partido. Su candidatura, llamada Militància Decidim, ha reunido 2.577 avales para poder optar a las primarias. ERC tiene en torno a 8.300 asociados, por lo que uno de cada tres ha firmado ya a favor de la lista del que fue presidente del partido durante 13 años. Junqueras fue elegido en 2011, junto a Marta Rovira, como secretaria general.

Cesó de la presidencia el pasado mes de junio, tras el batacazo electoral de su partido en las catalanas. Esquerra pasó de 33 escaños a 20, de tener la presidencia de la Generalitat con Pere Aragonès a la oposición como tercera fuerza. El máximo ejecutivo de la formación se apartó, pero al mismo tiempo anunció su intención de optar a la reelección. Sus planes pasan, en caso de ganar el congreso, por recuperar las riendas de la formación y por ser candidato a la presidencia de la Generalitat, si es amnistiado y deja de estar inhabilitado.

Su candidatura ha registrado este jueves las más de 2.500 firmas. El plazo para la presentación de los avales expira el día 15. De momento, solo Militància Decidim ha dado el paso de acudir a la sede del partido a depositar las rúbricas, el 40% de las cuales son de mujeres. El resto de las listas prevén hacerlo mañana viernes. En principio, de las cuatro listas, hay dos que se juegan la victoria: la de Junqueras y la de los llamados 'roviristas'. Marta Rovira no opta a la presidencia del partido, pero sí apoya la lista que lidera Xavier Godàs. Esta candidatura cuenta con el respaldo de buena parte de la actual dirección republicana y del exGovern de Pere Aragonès, incluido el presidente de la Generalitat. Nova Esquerra Nacional, que agrupa a los 'roviristas', no ha presentado aún los avales. El equipo de Alfred Bosch sí que anunció que había superado los 400 apoyos necesarios para poder presentarse como aspirante en el congreso, pero aún no los ha registrado de forma oficial (cada militante puede avalar una única candidatura). Queda la incógnita de si los cuartos en liza, Recuperem ERC, ha reunido el mínimo de firmas exigibles.

El número de firmas no es determinante para saber el resultado del congreso, pero sí da pistas de cómo están las fuerzas de unos y otros. Junqueras necesita ganar en primera ronda y obtener más del 50% de los votos, porque de no hacerlo pasarían a la segunda vuelta (los dos más votados) y podría acusar los pactos entre las otras listas que lo que más piden es una renovación de los liderazgos en el partido.