25 de junio: el día que podrían verse Sánchez y Puigdemont en Barcelona

La patronal catalana Pimec ha cursado una invitación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que acuda a la entrega de los premios que ... esta organización empresarial celebrará en Barcelona con motivo de su quincuagésimo aniversario. El acto será en el Palau Sant Jordi, a las 18.30 horas. Ese es el día en que está previsto que Puigdemont regrese a España, tras ser amnistiado. Su intención es estar presente en el primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat en el Parlament, que podría ser el 25 de junio. Puigdemont presiona para que el presidente del Parlament, que se elegirá este próximo lunes, le designe candidato a la investidura. No tiene los apoyos para ganar la votación, ya que necesitaría la abstención del PSC. En cualquier caso, su objetivo es presentarse como candidato.

Puigdemont no ha confirmado aún su presencia en el acto de Pimec. Pero de acudir, si para entonces ya ha regresado a Cataluña y no es detenido, coincidiría con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que ya han garantizado su asistencia. Hasta la fecha, no consta ningún saludo en público entre Sánchez y Puigdemont.