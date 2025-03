A juicio una red que estafó 15 millones a plataformas de pago

colpisa Viernes, 22 de julio 2022, 17:35 Comenta Compartir

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los nueve presuntos miembros de una organización criminal que obtuvieron al menos 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales de plataformas de pago, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series. El magistrado atribuye a los acusados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad intelectual.

Se estima en dos millones los usuarios de los servicios ilegales ofertados por la red y por sus filiales y se calcula que existían unas mil páginas web por todo el mundo dependientes del servicio original, que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas en su conjunto.

El modus operandi utilizado por la referida organización criminal consistía en captar de diversos modos las señales de televisión para posteriormente ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era posteriormente era redistribuida a sus suscriptores.

Los contenidos eran ofertados, continúa el auto, a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito, ofreciendo el acceso a una amplísima gama de canales, películas, series o documentales, con garantía en la calidad de los contenidos y unos productos de asistencia técnica de calidad con su propia página web de soporte al cliente.

En este procedimiento se han personado como acusación particular Warner Bros Entertainment, Universal City Studios, Universal City Studios Productions, Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television , Paramount Pictures Corporation, New Line Productions, Netflix Studios, Netflix US, Netflix international, Netflix Gobal, Netflix Wordwide Entertainment, Amazon Content Services, Disney Enterprises y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Beneficios millonarios

Con esta actividad ilegal los acusados generaron unos beneficios de al menos 15 millones. Para blanquear estas cantidades la organización contaba asimismo con un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, exchange de criptomonedas, la creación de empresas pantalla; y la generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial. A través de esta estructura se trataba de justificar el continuo movimiento de dinero que fluía entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros, y así ser finalmente reintroducido en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.

Entre las operaciones concretas de blanqueo destacan, señala el escrito, la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1.6 millones de euros y la compra de dos vehículos de alta gama con un valor de mercado de 400.000 euros.