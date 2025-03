El juez de Tsunami pide al Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont y Rovira

La justícia espanyola és una de les pitjors que hi ha a la UE. No mostra gens d'interès ni a ser independent ni a fer-ho veure. Tenen una agenda i un calendari polític. Diu molt poc de la justícia espanyola, però no és res que no ens esperéssim o que ens vingui de nou. Fa sis… pic.twitter.com/h582wYWicm