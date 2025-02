El juez rechaza investigar a Cospedal por los nuevos audios sobre 'Kitchen' García Castellón desoye a Anticorrupción y no ve indicios de que la ex secretaria general del PP conociera el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas

Nuevo balón de oxígeno judicial para María Dolores de Cospedal. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del 'caso Villarejo', ha rechazado investigar a la ex secretaria general del PP en el marco de la llamada pieza Kitchen, relativa a la operación parapolicial para sustraer documentación sensible al que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas.

El juez ha desatendido las peticiones tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las acusaciones populares personadas, PSOE y Podemos, para reabrir la causa a Cospedal por los nuevos audios difundidos sobre su presunto conocimiento del operativo puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un auto, García Castellón ha acordado no obstante incoar una nueva pieza separada, la número 34, para incorporar las publicaciones aparecidas en medios de comunicación y otros canales de difusión pública de datos relacionados con la investigación en el marco de la llamada operación Tándem para, en su caso, requerir esta información al medio que corresponda para su unión al procedimiento.

En su resolución sobre Cospedal, el juez explica que la petición que se formula es legítima pero ya fue descartada en su día. Relata que no se hizo «porque se pretendiera cerrar el procedimiento, sino porque se pudo constatar -y así se explicó- que no había indicios que sustentaran los delitos que se pretendían investigar».

Añade que, en consecuencia, las diligencias que solicitaron eran impertinentes en términos de conexión con el objeto de la causa (...), por lo que su adopción habrían supuesto ampliar artificiosamente una investigación para adentrarse en el terreno de la prospección, como señala una reciente resolución de la Sala" que confirmaba el archivo para la exdirigente del PP.

El instructor señala que una vez examinadas las actuaciones no se aprecia la existencia de hechos nuevos que justifiquen dejar sin efecto el auto firme del pasado 29 de julio. Por el contrario, añade, «los elementos aportados no hacen más que corroborar extremos ya referidos en el relato de hechos del auto, confirmando la existencia de la trama en los términos fijados en la resolución».

En la misma línea, el juez afirma que el sustento de la petición de imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, si no cualquier circunstancia y contexto. «Sobre la base de una afirmación realizada por la Sra. Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor profesional», concluye.