El juez imputa a Koldo y Aldama en los contratos con el Gobierno canario de Torres
El instructor de la Audiencia Nacional cita al exasesor de Ábalos y al conseguidor de la trama el 27 y 28 de noviembre tras el informe de la UCO que menciona al actual ministro
Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:21
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario ... Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una vez recibido el informe policial de 30 de octubre, de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) en relación con los contratos de mascarillas en Canarias durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial.
En concreto, el empresario Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas. Sobre el papel del ministro Torres, el juez no toma ninguna decisión de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo dada su condición de aforados.
