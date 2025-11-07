HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El juez imputa a Koldo y Aldama en los contratos con el Gobierno canario de Torres

El instructor de la Audiencia Nacional cita al exasesor de Ábalos y al conseguidor de la trama el 27 y 28 de noviembre tras el informe de la UCO que menciona al actual ministro

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:21

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario ... Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

