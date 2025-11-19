HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Santos Cerdán el día que fue a declarar al Supremo Reuters

El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta

El instructor del Supremo cree que el exdirigente ya no puede interferir la investigación después de los registros de la pasada semana relacionados con las mordidas de Acciona

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

142 días después de ingresar en Soto del Real, Santos Cerdán saldrá de la cárcel en las próximas. Leopoldo Puente, el juez del 'caso Koldo' ... en el Supremo, ha decretado hoy la libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El magistrado, en su resolución, argumenta que considera «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así, le deja en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

