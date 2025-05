El juez cita al letrado de la Complutense que apuntó a la supuesta apropiación indebida por parte de Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha citado como testigo el próximo ... 18 de noviembre a Gabriel Navarro Azpiroz, director de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Navarro fue el letrado que firmó el informe que el pasado 1 de julio la UCM remitió al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y en el que se apuntaba la posibilidad de que la mujer de Pedro Sánchez pudiera haber incurrido en un delito de «apropiación indebida» por haberse beneficiado de un software de la universidad y en el que se daba cuenta, además, de los resultados de la investigación interna puesta en marcha por el centro con el fin «de averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria».

En ese informe, el abogado de la UCM pedía ayuda al juez para aclarar si Gómez se ha quedado para sí el software que se desarrolló para su máster, ya cancelado, de Transformación Social Competitiva (TSC) porque no logró llegar al fondo de este asunto por la falta de colaboración de la investigada. «Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», lamentaba la universidad.

Ese software -por el que la Complutense pagó 60.500 euros (incluidos impuestos) a Deloitte Consulting el pasado noviembre- se ofrecía desde la web de la compañía de Gómez, creada ese mismo mes con un capital social de 3.000 euros, que no tiene trabajadores, que tiene su sede en el piso de Pozuelo de Alarcón de la familia Sánchez-Gómez y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única. En el Registro Mercantil sobre Transforma TSC la universidad pública madrileña no figura por ningún lado.