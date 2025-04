El juez involucra por primera vez a Moncloa en la filtración de los datos del novio de Ayuso

El Supremo por primera vez involucra a Moncloa en la filtración de los correos del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso y apunta a ... que la Fiscalía General y Presidencia se conjuraron para utilizar esa información confidencial con una «clara finalidad política», la de desprestigiar a la también líder del PP en Madrid.

El juez del Supremo Ángel Luis Hurtado en su resolución de este lunes no se limita a exponer de manera extensa los indicios que, en su opinión, hacen indispensable llamar como imputados en esta causa al fiscal general, a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y, ahora también, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez.

Hurtado, en esa mismo auto, entra de lleno en la polémica sobre si la Fiscalía General, además de filtrar los correos de González Amador a la prensa, envió a Moncloa el mail en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía los dos delitos de su cliente. Todo ello, con el fin de que éste fuera usado desde la jefatura del Gobierno central contra la propia Ayuso instantes después en el parlamento autonómico. Para el instructor, sí que hay indicios que apuntarían a que el Ministerio Público mandó a Presidencia ese mail y que Moncloa maniobró para utilizar esa información reservada contra la baronesa del Partido Popular.

«Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación 'El Plural.com'», resume el juez, en referencia al mail que el abogado de González Amador hizo llegar al fiscal Julián Salto.

El instructor relata que una vez llegado ese mail a Moncloa «se puso a disposición del testigo Juan Lobato», entonces portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, «al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el Pleno dicha asamblea».

Jefe de Gabinete de Sánchez

Como ha confesado el propio Lobato en sede judicial, él se negó a airear en la cámara ese mail que, de manera íntegra y sin anonimizar, Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, le envió 08:30 horas del 14 de marzo a través de WhatsApp. Lobato le respondió a Sánchez Acera que no iba a blandir un correo privado que no había sido publicado en prensa previamente, «porque sino parece que me la ha dado la Fiscalía».

Ante estas circunstancias, añade el auto, Moncloa maniobró contrarreloj para que el famoso mail se publicara en prensa de manera inmediata y antes de que comenzara el Pleno del parlamento regional. «Desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio 'ElPlural.com' del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia».