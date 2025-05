El juez apunta a Moncloa como responsable también de la brecha en el móvil del presidente

El magistrado quiere interrogar en Israel al dueño de Pegasus

El magistrado José Luis Calama, afirman en su juzgado, es más que consciente de que este sumario tiene un futuro muy incierto y que está destinado al «archivo por falta de autor conocido». Pero el juez está decidido a no tirar la toalla antes de tiempo. A pesar de las recomendaciones de su entorno más cercano, ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una comisión judicial encabezada por él mismo se desplace a aquel país para tomar declaración como testigo a Shalev Hulio, el CEO de la empresa que comercializa el programa Pegasus, la compañía NSO Group.

Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a este país para que la empresa informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática, pero todavía no ha recibido respuesta del Ejecutivo de Tel Aviv. Tanto NSO como las autoridades israelíes son reticentes a cooperar en este tipo de casos y no han tramitado otras solicitudes cursadas en sentido similar por otros países. Calama, según su entorno, está convencido de que Israel no va a permitir nunca un «verdadero interrogatorio» a Hulio, pero el instructor quiere agotar todas las vías antes de darse por vencido.