Jordi Pujol se mantiene estable con pronóstico reservado

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 14 de septiembre 2022, 12:10 Comenta Compartir

.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se encuentra estable y consciente, tras su segunda noche ingresado en el hospital de Sant Pau, donde el lunes fue intervenido de urgencia a consecuencia de un ictus grave. El pronóstico es reservado, según los médicos que le atienden. El exmandatario nacionalista, de 92 años, ya empieza a hablar, según ha detallado este miércoles Alberto Lleó, director del área de neurología del centro hospitalario barcelonés en Catalunya Ràdio. No obstante, su estado «fluctúa» a lo largo del día por el tratamiento y la medicación. El equipo médico someterá hoy a Pujol a una prueba para determinar si el ictus le ha dejado alguna lesión en el cerebro. Los médicos no temen por su vida, no hay riesgo vital salvo que surjan complicaciones, y creen que aún tendrá que estar entre tres y cinco días ingresado.

Tras una primera exploración, los sanitarios confiaron en que podrá recuperar en parte o en su totalidad el lenguaje y que salvo el habla no han observado de manera preliminar ninguna otra afectación. Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, fue hospitalizado el lunes por la tarde por una alteración aguda del lenguaje motivada por el ictus, que empezó a notar sobre las 11 de la mañana en su despacho. Al exmandatario convergente le practicaron un tratamiento endovascular para eliminar la obstrucción arterial cerebral que le provocó una reducción del flujo sanguíneo. A través de un catéter en la arteria femoral, se le extrajo un coágulo.

Temas

Jordi Pujol