Jon Echeverría, un candidato a alcalde de 18 años

«Si los jóvenes no entramos en política para defender nuestros intereses, otros lo harán por nosotros». Esta es la razón que ha llevado a ... Jon Echeverría a ser el candidato a alcalde más joven de Guipuzcoa de entre todos los partidos que competirán en las elecciones del día 28. Donostiarra de 18 años, una edad en la que generalmente se tiene la cabeza en otras cosas, Echeverría se presenta como cabeza de lista por el PP en Zumárraga.

El candidato reside en San Sebastián y estudia en la Universidad Carlos III de Madrid el primer curso de un doble grado de Derecho y Economía. No tiene ninguna vinculación personal con la localidad del Alto Urola, pero no dudó en dar el paso cuando la dirección guipuzcoana de su partido se lo propuso para liderar una plancha para la que no encontraban candidato local. Y es que, como reconoce Echeverria, «ETA ya no mata, pero está claro que presentarse por las siglas del PP en Gipuzkoa sigue siendo complicado».

De alguna manera y pese a las dificultades que entraña, la decisión del joven era lógica. Se reconoce como un político precoz. «Con 13 o 14 años ya me interesaba por estos temas. A los 17 me afilié y entré en Nuevas Generaciones. Así que cuando me ofrecieron ser candidato en Zumárraga les dije que adelante. Los jóvenes debemos defender y debatir nuestras ideas, aunque sea desde posiciones antagónicas, porque tenemos muchas cosas que aportar».

«Los ataques en redes sociales no me afectan. No pierdo el tiempo con quienes destilan odio desde el anonimato»

Echeverria va a lidiar en una plaza difícil y cargada de simbolismo. ETA asesinó en agosto de 2000 a Manuel Indiano, uno de los dos concejales con que contaban los populares en la localidad. En las tres siguientes legislaturas (2003-2015) la formación mantuvo un edil. Lo perdió en 2015 y ya no lo ha vuelto a recuperar. En las últimas elecciones los populares solo cosecharon 115 votos (2,23%) de un total de 5.198 registrados. Fue el cuarto partido, por detrás del PSE (2.515, siete ediles), EH Bildu (1.231, tres concejales) , PNV (912, dos) y Podemos (321, un representante).

Desventaja

Echeverría reconoce que sus posibilidades son escasas porque su partido parte con desventaja. «La banda terrorista desapareció hace diez años, pero nosotros padecemos el castigo de la exclusión. Por eso es tan difícil completar las listas con candidatos que sean del mismo pueblo. La gente no quiere salir en las fotos, que se le reconozca. Esto todavía sigue pasando a día de hoy, pero lo vamos a cambiar, porque también es verdad que vivimos un nuevo ciclo».

Echeverría ha vivido en carne propia esta presión. Nada más hacerse pública su candidatura los ataques hacia su persona han sido constantes. «No me afectan para nada –asegura–. No les respondo porque no merece la pena perder el tiempo con personas que destilan odio y que se esconden en el anonimato. Por otra parte, también he recibido muchos ánimos».

En su entorno no ha tenido problemas. Su familia le apoya y sus amigos comprenden la decisión que ha tomado. Preguntado sobre si algunos de estos últimos son de EH Bildu, responde que desconoce si hay afiliados, pero añade que los que intuye cercanos a la coalición «se comportan conmigo igual que antes, no he sentido ningún rechazo. Por mi parte, el que un amigo piense de una u otra manera, no sería motivo para romper la relación»

«Me gusta la política y defender mis ideas. He conocido gente encantadora, pero no sé dónde me llevará el viento»

El joven político reconoce que aunque la presión se mantiene, el País Vasco actual dista mucho de la que padecieron «Manuel Indiano, Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, por citar solo algunos cargos del PP asesinados por ETA. Todos ellos, y los que se pasaron la vida mirando debajo del coche, marcaron profundamente nuestras trayectorias y nos sentimos orgullosos de seguir su estela».

A esta situación de acoso que atañe especialmente a su partido se añade otra dificultad que complica que haya cantera, la desafección de los jóvenes en general hacia la política. «Se ve como algo que interesa solo a la gente mayor. Esto es un error porque debemos expresar nuestras posiciones, sean éstas las que sean, porque si no lo hacemos seremos manipulados».

Apoyo de Bendodo

Echeverría recibió el sábado de la semana pasada un apoyo muy especial, el de Elías Bendodo, coordinador general del PP, quien visitó Zumárraga para participar en un homenaje a Indiano y respaldar al joven aspirante. Bendodo recordó en twitter, acompañado del candidato a alcalde, que justo cuando él entró hace 23 años como concejal en el Ayuntamiento de Málaga «ETA asesinó a Indiano. Hoy nuestro candidato es Jon y estoy aquí orgulloso de ir cerrando su lista».

Con tales padrinos parece que la carrera política de Echeverría está lanzada, pero se muestra cauto. Preguntado sobre si su pugna por la alcaldía es un primer peldaño para aspirar en el futuro a ser parlamentario vasco o diputado en el Congreso, su respuesta demuestra que con solo 18 años ya tiene cintura para bregar en esas cámaras: «Me gusta la política y defender mis ideas. Además –resalta Echeverría– he conocido a gente encantadora, pero no sé dónde me llevará el viento».