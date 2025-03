Irene Montero, sobre el 'sí es sí: «Existe una discrepancia fuerte con el PSOE» La ministra de Igualdad no contempla que los socialistas lleven a cabo la reforma de su ley estrella con el PP y cree que llegará a un acuerdo con su socio de coalición

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 1 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 11:42h.

Las negociaciones por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' han llegado este jueves a uno de sus momentos cruciales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que no contempla que se cumpla la amenaza de Pedro Sánchez y los socialistas saquen adelante la ley junto al PP por falta de acuerdo. Pese a todo, la también número tres de Podemos ha reconocido que «existen fuertes discrepancia» en torno a la cuestión del consentimiento.

Montero, en una entrevista en Telecinco, ha vuelto a culpar «a una minoría de jueces» por una «mala aplicación de la norma», que ya ha provocado la revisión de condenas de al menos 377 delincuentes sexuales, con una veintena de excarcelaciones. También cree que su socio de Gobierno «tiene mucha presión». «MI principal objetio es que sea agresión sexual cualquier intento de violación», ha zanjado.

La titular de Igualdad compara esta situación con la vivida en 2004 con la Ley de Violencia de Género, aprobada por el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. «Hubo 187 jueces que plantearon cuestiones de incostitucionalidad que dejaron durante años a las víctimas sin la respuesta adecuada. Cada vez que hay un avance en los derechos de las mujeres se resiten», ha señalado.

«Obcecada o soberbia»

Desde Igualdad han presentado desde el 8 de diciembre, cuando discretamente comenzaron las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos hasta cinco propuestas de reforma del Código Penal, pero todas han sido rechazadas. «No contemplo otro escenario que no sea el acuerdo. En estos tres años he demostrado firmeza en lo que suponen lo avances en derechos feministas. Desde que empezaron las rebajas de condenas el Gobierno ha trabajado sin descanso, hemos presentado hasta cinco propuestas. Estoy dispuesta a que me llamen obcecada o soberbia», ha zanjado.

En cuanto a las críticas vertidas desde la izquierda, como las pronunciadas por la exalcadesa de Madrid, Manuela Carmena, o la candidata de Más País al Gobierno municipal de la capital, Rita Maestre, Montero les ha afeado «su ausencia de propuestas en contraste con sus críticas».