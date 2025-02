Belarra desvela que el Gobierno ofreció una embajada a Montero para que «dejara de dar problemas»

Podemos ya calienta la que será su cita crucial del año, las elecciones europeas de junio. Además de su futuro, los morados se juegan en ... estos comicios el pulso que mantienen con Sumar, el partido que lidera Yolanda Díaz, por la hegemonía del espacio político. Un plebiscito para el que los de Ione Belarra han confiado el puesto de cabeza de lista a alguien que consideran su principal activo electoral, la exministra de Igualdad Irene Montero. Este lunes –a falta de que la militancia refrende la decisión en unas primarias– oficializó su candidatura en un acto en Madrid oponiendo su proyecto frente «a la izquierda que hace políticas de derechas», en clara alusión al PSOE y a la vicepresidenta segunda, a la que llegó a comparar, en un velado dardo, con el ex primer ministro británico Tony Blair.

Pero el destino político de la exministra de Podemos podía haber sido diferente. Su compañera Belarra, secretaria general del partido, desveló que el Gobierno le ofreció destinar a Montero a un puesto en una embajada –aunque no llegó a revelar el país– como «salida bonita», que los morados interpretaron como una solución «para que dejara de dar problemas». Todo ello después de ser vetada por Díaz en las listas electorales de Sumar para el 23-J y tras no repetir en el Consejo de Ministros en la presente legislatura. «Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar de rabia por todo lo que ha supuesto Irene (Montero)», confesó Belarra.

El anuncio se produjo en plena presentación de la candidatura de Montero, que estaba este lunes rodeada por los integrantes de su lista, entre ellos, la exportavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, como número dos; el parlamentario en Castilla y León, Pablo Fernández, número tres; el sindicalista Diego Cañamero o la coportavoz María Teresa Pérez, entre otros.

Montero auguró que la campaña de las europeas, ya sin las ataduras de formar parte del grupo parlamentario de Sumar tras el salto de sus cinco diputados al Grupo Mixto del Congreso en diciembre –movimiento que escenificó el divorcio total entre Díaz y los de Belarra– «va a ser una de las campañas más auténticas que vamos a hacer». Podemos, que cumplió diez años la semana pasada, dio su primera campanada precisamente en unos comicios comunitarios, los de 2014, que supusieron el inicio del ascenso meteórico de los morados, cuyo apogeo se alcanzó en las generales de 2016.

Desde entonces, el partido se ha debilitado, sobre todo territorialmente, en sucesivos comicios donde se han dejado más de 100 parlamentarios autonómicos. Ahora esperan regresar a sus orígenes en otras europeas en las que sus principales rivales, como se desprende de su discurso, parecen estar en su mismo espacio político.

Críticas a socialistas y verdes

«No nos vamos a conformar ni con el odio y los recortes de derechos, ni tampoco con el 'no se puede' del socialismo y de los verdes», afirmó Montero, haciendo alusión, en este último caso, al grupo parlamentario europeo en el que podría insertarse Sumar tras las europeas y que ya ha encontrado algunas voces críticas en Izquierda Unida, aliados de Díaz, que prefieren mantenerse, en el caso de reeditar eurodiputados, en el grupo de La Izquierda y no en el de Los Verdes.

Con el territorio español convertido en una circunscripción única, el resultado de los comicios servirá para medir el respaldo a las diferentes estrategias que han mantenido ambas formaciones. Sumar aún no ha anunciado a su candidato y tiene pendiente un proceso para oficializarse como partido que culminará el 23 de marzo con su primer gran congreso.

En el caso de Podemos, las primarias se celebrarán entre el 24 de enero y el 1 de febrero y el resultado definitivo se anunciará al día siguiente. No se esperan sorpresas por el respaldo oficialista con el que cuenta la candidatura de Montero.