Irene Montero dice que no hubo error en la ley del 'solo sí es sí' y pide «formar» a los jueces La ministra de Igualdad insiste en que los tribunales están aplicando la controvertida norma de forma «defectuosa» y valora el respaldo del presidente del Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostró este miércoles por la noche «muy preocupada» por que se siga aplicando, a su juicio, de forma «defectuosa» la llamada ley del 'solo sí es sí'. En este sentido sostuvo que la jurisprudencia anterior «era clara» al respecto, por lo que no hizo falta introducir en el texto una disposición transitoria.

Montero insistió en su argumento, criticado desde diferentes ámbitos, en que el problema de las revisiones de sentencias derivado de la entrada de la ley no es el articulado de la misma sino la interpretación que hacen los magistrados del mismo. Por este motivo reivindicó el texto original y apuntó que ningún órgano judicial podría prever lo que ha ocurrido.

«Nadie pudo pensar que si se modificaban las penas mínimas podía conllevar reducción de penas», sostuvo Montero en una entrevista en la Cadena Ser. En este sentido se refirió a un escrito de la Fiscalía, del que no concretó más, donde según ella se señala que «si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas no es revisable».

Jurisprudencia «clara»

Preguntada por qué no se introdujo una disposición transitoria en el texto, la titular de Igualdad incidió en que estaba «convencida» de que la jurisprudencia era «tan clara» que no se vio entonces la necesidad de hacerlo. No obstante, reconoció que está «muy preocupada» por que pueda haber lo que ella sigue considerando una aplicación «defectuosa» de la ley que conlleve que haya víctimas revictimizadas.

A su juicio, la rebaja de penas que se están dando en algunos casos corresponde a «errores en la aplicación de la ley» por lo que considera que es necesario «formar a los operadores jurídicos» en perspectiva de género.

Asimismo, aludió a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles defendió la ley referida apelando a la sensibilidad de los tribunales y abogó por esperar a que estos unifiquen doctrina. Así, descartado tocar la ley e insistió en que si creyese que hay un error «sería la primera en reconocerlo».

En cualquier caso, Montero hizo hincapié en la urgencia de que los órganos judiciales unifiquen criterios antes de tomar cualquier decisión sobre la ley del 'solo sí es sí'.