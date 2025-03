«¿Quién manda aquí?», reta Montero al PSOE contra la derecha opuesta al 'sí es sí'

Ander Azpiroz Sábado, 4 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 12:16h. Comenta Compartir

Irene Montero mantiene que está dispuesta a «ceder» para proteger la ley del 'solo sí es sí' con el fin de evitar una reforma apoyada ... por el PSOE con el apoyo del PP que signifique «un paso atrás» en la protección de las mujeres víctimas de violaciones o abusos. Eso sí, la dirigente de Podemos no se apea de su advertencia al socio mayoritario del Gobierno de que Unidas Podemos no renunciará en ningún caso a fijar el consentimiento explícito de las mujeres para considerar lícitas las relaciones sexuales, como núcleo central de la norma aprobada el pasado octubre, y que como efecto no previsto ha dado lugar ya a la rebaja de penas de 400 violadores y abusadores; una treintena de ellos han sido excarcelados antes del tiempo fijado en sus sentencias.

La ministra de Igualdad se reafirmó este sábado en un acto electoral en Murcia en que la ley está perfectamente redactada y contó en su momento con la aportación técnica y el aval del anterior titular de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo. Sí varió esta vez en su consideración hacia la judicatura, a la que antes tachaba por entero como un colectivo al servicio de la derecha más reaccionaria. Este sábado, en cambio, ciñó las culpas a una minoría de jueces etiquetados como machistas por retorcer la ley y dictar las rebajas de las penas poco menos que a modo de sabotaje contra el feminismo, el Ministerio de Igualdad y hasta el propio Podemos. Cuenta atrás A principios de la próxima semana -lunes o todo lo más el martes- acaba la prórroga otorgada por el PSOE para que los socios de coalición alcancen un acuerdo y registren en el Congreso una propuesta de reforma que incluya las firmas de ambas fuerzas políticas. Desde el ala socialista se afirma que hay coincidencia plena en los dos aspectos claves de la modificación legislativa: el consentimiento y el fin de las rebajas de condenas. «Solo falta que los técnicos jurídicos del Ministerio de Justicia y de Igualdad pulan los asuntos técnicos», afirman los socialistas, que, no obstante, admiten que sigue sin concretarse un avance concreto en el intercambio de propuestas entre los ministerios de Pilar Llop e Irene Montero. Irene Montero, en cambio, ve aún lejos el pacto -la discrepancia es «fuerte», reiteró la definición sobre los contactos- pese a que el tiempo se agota. La ministra mantiene el pulso al PSOE. «¿Quién manda aquí, el Poder Legislativo o el Judicial dirigido por la derecha?», retó, repicando en varias ocasiones el interrogante, a responder a los socialistas. Ataque al Poder Judicial «La mayoría de los jueces han aplicado bien la ley del 'solo sí es sí' pero una minoría mal», argumentó la dirigente de Podemos a pesar de que se hayan contabilizado ya esas 400 revisiones de condena. «Yo sé -añadió Montero- que la ley está bien hecha, pero aún así me hago cargo del dolor que sienten las víctimas». «Estoy dispuesta a ceder mientras no se toque el consentimiento», concluyó, en línea con lo que vienen arguyendo, ella y Podemos, en los últimos días. Pase lo que pase, Montero aseguró este viernes que no dimitirá al frente de Igualdad, lo que conllevaría de forma irremediable una ruptura de la coalición en vísperas de las municipales y autonómicas del 28-M y cuando aún restan once meses de legislatura.

