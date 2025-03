ERC insta a Junts a tomar decisiones si está incómodo en el Govern

cristian reino Barcelona Lunes, 18 de julio 2022, 14:07 | Actualizado 15:46h. Comenta Compartir

La tensión va en aumento entre los dos socios del Govern, ERC y Junts. Los postconvergentes han formalizado este pasado fin de semana su distanciamiento ideológico de Esquerra. Por un lado, han oficializado su rechazo a la mesa de diálogo, que consideran incluso perjudicial, mientras han apostado por políticas económicas de corte liberal, como reclamar, como ya hacía Convergència, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. El tercer punto de choque entre las dos formaciones implica a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El cónclave postconvergente cerró filas con su presidenta, en tanto que ERC insiste en pedir que se aparte si el juez decreta la apertura de juicio oral.

ERC ha elevado este lunes el malestar entre socios, enseñando la puerta de salida del Govern. La secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, ha instado a Junts a tomar «decisiones» si se sienten incómodos en el Govern, ya sea por la apuesta del presidente de la Generalitat por la mesa de diálogo, que se reunirá a finales de julio, o por la política fiscal del Ejecutivo. Junts lleva semanas amenazando con la ruptura. Ultima una auditoría interna para calibrar el grado de cumplimiento de los acuerdos de gobierno y amaga con convocar una consulta a la militancia para decidir sobre su permanencia en el Govern.

ERC ha constatado las diferencias ideológicas. «Lo que han hecho en el congreso es definirse claramente como lo que han sido siempre: un espacio de la derecha, de la derecha soberanista e independentista de nuestro país. Está bien que se desacomplejen a nivel ideológico», ha afirmado. A su juicio, la «incomodidad» debería tenerla Junts de «formar parte de un Govern republicano, de izquierdas e independentista». Sobre si los de Puigdemont deberían salir del Gobierno, Vilalta ha pedido que se lo pregunten a ellos.

ERC ha reiterado este lunes la petición a Borràs de apartarse si es procesada. El escrito de acusación de la Fiscalía, que la exime de los delitos de malversación y fraude, no cambia nada, según los republicanos, que advierten de que el delito de prevaricación es corrupción. Y por tanto el reglamento de la Cámara catalana no tiene discusión y es de obligado cumplimiento, a criterio de Esquerra. «No es ERC quien decide qué son delitos de corrupción o no, lo que decide ERC es cómo actuar ante los delitos de corrupción y es siempre siendo muy claros», ha afirmado Vilalta.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha replicado en Catalunya Ràdio que sería

un «error garrafal desde muchos punto de vista« apartar a Borràs de la presidencia del Parlament. «Su caso es de persecución política», ha advertido. «No podemos poner una alfombra roja» a la represión, ha dicho. «No podemos hacer el juego y acabar teniendo un Parlament al gusto de las togas y las cloacas», ha rematado.