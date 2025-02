Interior extrema las medidas antiterroristas ante los «altos niveles de riesgo» esta Navidad

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 15 de diciembre 2021, 15:48 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Máxima alerta entre las fuerzas de seguridad nacionales, autonómicas y locales con vistas a la Navidad. Las órdenes distribuidas en las últimas horas por el Ministerio del Interior insisten en que las próximas semanas van a ser especialmente delicadas porque «persisten altos niveles de riesgo de actuaciones terroristas», sobre todo en espacios con «importante y numerosa participación y presencia de ciudadanos».

Los responsables de los servicios antiterroristas de Policía y la Guardia Civil, que se reunieron el martes con el ministro Fernando Grande-Marlaska en un encuentro extraordinario para evaluar la amenaza yihadista, descartaron por el momento elevar el nivel del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista , que se encuentra en una escala de 4 sobre 5 desde junio de 2015 tras los atentados que tuvieron lugar en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Mandos de la seguridad nacional explicaron que, aunque se decidió no llevar al nivel 5 la alerta (porque eso solo se haría si las fuerzas de seguridad tuvieran constancia de una amenaza concreta o un ataque inminente) Interior acordó «reforzar las medidas previstas en ese nivel para ajustarlo a las características propias de este periodo de final de año».

La instrucción dictada este miércoles por el número 2 de Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ordena «un robustecimiento de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de inteligencia, de control y seguimiento antiterrorista por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por el resto de los cuerpos policiales y demás instituciones, organismos y operadores, públicos o privados, en materia de seguridad, en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades funcionales y territoriales».

Interior –en su instrucción dirigida también a las policías autonómicas, locales y agentes de seguridad privada- especifica los espacios que considera especialmente sensibles para estas fechas. La prioridad son; los medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general «en los que pueda preverse una alta concentración de personas». Pero no solo. Los servicios de información e inteligencia también consideran indispensable redoblar la «vigilancia y protección» de los «objetivos estratégicos e infraestructuras críticas que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana».

Hasta el 9 de enero

La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad será de aplicación «en todo el territorio nacional», entrará en vigor a las 0:00 horas del próximo 21 de diciembre y se extenderá hasta las 24:00 horas del día 9 enero.

En esta ocasión, Interior ha insistido especialmente a las «delegadas y delegados del Gobierno en aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de policía propios o unidades adscritas de la Policía Nacional» que den «traslado urgente» a las autoridades autonómicas de esta instrucción. Es más, insta a los delegados a que convoquen, «si fuera necesario», reuniones de información y coordinación.

En idéntico sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido esta instrucción a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la distribuya entre los responsables de los cuerpos de policías municipales para «incorporar sus capacidades operativas» a este refuerzo antiterrorista. También las órdenes han llegado en las últimas horas a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional para implicar a las empresas de seguridad privada en este plan antiyihadista.

Según han insistido a este periódico responsables de los servicios antiterrorista, aunque no constan amenazas concretas contra la seguridad nacional, lo cierto es que Al Qaeda no se olvida de España. El pasado 24 de noviembre el máximo responsable de la multinacional terrorista, Ayman al-Zawahiri, colocó al país en su foco en un largo discurso en el que llamaba a la yihad y en el que clamaba contra la «ocupación» de Ceuta y Melilla. Las referencias a las ciudades españolas del norte de áfrica, no obstante –sostienen los analistas de inteligencia- por el momento no son consideradas una «amenaza directa» para España, ya que el sucesor de Osama Ben Laden, en realidad, recurría al ejemplo de Ceuta y Melilla para lanzar un ataque al 'status quo' establecido por Naciones Unidas y no hizo una llamada específica a atentar en territorio nacional como represalia por esa «anexión».