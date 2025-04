La CUP insiste en exigir otro referéndum y complica los Presupuestos de Aragonès

Cristian Reino Barcelona Martes, 2 de noviembre 2021, 14:48 | Actualizado 18:43h. Comenta Compartir

Guerra de nervios entre el Govern y la CUP en plena negociación de los Presupuestos de la Generalitat. El Gobierno catalán anunció este martes que mantiene el calendario previsto y, aunque aún no ha alcanzado un acuerdo con los anticapitalistas, aprobará el martes que viene el anteproyecto que llevará al Parlament para su tramitación. Intenta apretar a los anticapitalistas para que aflojen. Pero la CUP acostumbra a aguantar bien la presión. Replicó que las negociaciones no van bien y volvió a poner sobre la mesa la exigencia de convocar un referéndum en esta legislatura, ya sea acordado con el Gobierno, si la mesa de diálogo lo permite, lo cual es casi imposible, o uno unilateral, como el del 1-O. Los anticapitalistas emplean en Cataluña la estrategia que sigue ERC con el PSOE: la cuestión del 'procés' como elemento de presión en la negociación de los presupuestos.

La formación nacionalista de la izquierda radical ha encontrado además como aliado al presidente de Òmnium Cultural. Jordi Cuixart, indultado en el mes de junio tras ser condenado a nueve años de prisión por de sedición, propone un nuevo referéndum. «Hay que comprometerse a celebrar un referéndum bien pronto y sin más adjetivos. Tanto si al Estado le place como si no. Esto es 'lo volveremos a hacer': votar tantas veces como sea necesario», afirma en un libro, escrito durante su estancia de cuatro años en prisión. Aunque advierte: «Ahora mismo no hay posibilidad de realizar un referéndum pactado, unilateral o DUI».

En el debate de política general, en el mes de septiembre, la CUP exigió a Aragonès poner fecha a una nueva consulta antes de 2025. La portavoz anticapitalista, Eulalia Reguant, recuperó este martes la reclamación, aunque aclaró que «no es condición sine qua non» para aprobar las cuentas. Los anticapitalistas reclaman avances en los trabajos para organizar un nuevo referéndum, igual que ERC pide a Sánchez progresos en la mesa de diálogo.

Piden asimismo a Pere Aragonès que deje de ir del brazo del PSC y de la patronal Fomento del Trabajo. El Govern lo negó y señaló que en estos momentos solo contempla aprobar sus cuentas con la CUP. El compromiso es que entren en vigor el 1 de enero y que sean aprobadas por la mayoría de la investidura. Aragonès sigue ignorando las ofertas que le trasladan casi a diario el PSC y los comunes. De aceptarlas, ERC quedaría sin capacidad de presión en Madrid y en la mesa de diálogo. En el Palau de la Generalitat no quieren ni oír mencionar el caso portugués, en que el Gobierno está abocado a adelantar las elecciones al no poder aprobar las cuentas. Aragonès tendrá que ceder con la CUP, que se siente fuerte. Hay proyectos, que los anticapitalistas ya han puesto en la diana, como son la ampliación del aeropuerto de El Prat, los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 o el Hard Rock de Port Aventura. Los asamblearios piden un giro a la izquierda, mientras Junts se niega a subir los impuestos, y apuntan también a los Mossos. ERC y Junts ya han cedido en este aspecto y han permitido que la CUP presida la comisión parlamentaria que estudiará cambios en el modelo policial. Los antisistema exigen además al Govern que se retire como acusación particular en causas como el juicio de los '9 de Lledoners' que empezó este martes.