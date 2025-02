El informe del Poder Judicial señala varias deficiencias en la futura ley de secretos oficiales

Mateo Balín Madrid Jueves, 30 de marzo 2023, 12:45 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado en el Pleno el informe de 62 páginas sobre el anteproyecto de ley de Información Clasificada, que debe sustituir a la todavía vigente ley franquista de secretos oficiales, aprobada de 1968 y retocada una década después. ... El vocal conservador Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo, propone en el texto una serie de mejoras sobre la clasificación, reclasificación y/o desclasificación de las materias reservadas, así como del sistema disciplinario. No obstante, este anteproyecto no verá la luz en esta legislatura, ya que quedan escasos meses de actividad parlamentaria y, además, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacarla adelante.

Según el ponente, el texto proyectado adolece de un problema inicial, ya que menciona la amenaza o daño a los intereses de España de revelar una información clasificada y no a la seguridad y defensa del Estado, «confundiendo este bien jurídico con la generalidad de los intereses públicos». Esta «incidencia nuclear», sostiene, afecta al apartado de seguridad pública y vida de los ciudadanos, las relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional y los intereses económicos o industriales de carácter estratégico. La ponencia reprocha, además, la falta de regulación específica sobre lo que se debe considerar un asunto de materia reservada, «lo que supone fundamentar la clasificación en la subjetividad de la autoridades competentes, así como la ocultación de informaciones no susceptibles de tal velo». Critica también «la marcada amplitud de autoridades diversas» que puede participar en este procedimiento, una circunstancia que «incide negativamente en una aplicación del acto clasificatorio restrictiva y ajustada a los límites impuestos por la Constitución». El texto de Olea recuerda que «no debe olvidarse que la decisión de decretar el secreto es extremadamente grave en una democracia, que debe estar presidida por el principio de publicidad, y, por ello, procede que sea adoptada al más alto nivel del Poder Ejecutivo», esto es, al presidente, los vicepresidentes y a los ministros con competencias en los ámbitos de la seguridad y la defensa nacional. Recurso judicial y sanciones De igual modo, el artículo 37 del nuevo texto legislativo prevé un recurso contencioso-administrativo contra la diligencia o la directiva de clasificación, atribuyendo la competencia exclusiva a la Sala Tercera del Supremo. Este previsión se valora de forma positiva, si bien, «en cuanto al procedimiento diseñado, no se le atribuye una ubicación sistemática en el texto, laguna que debe reputarse un error material, toda vez que debe quedar determinado en el anteproyecto en qué artículo de la ley que se reforma se recogerá tal procedimiento», advierte el vocal. Sobre el régimen sancionador para quienes aireen los secretos oficiales, el ponente destaca que «la norma proyectada está lejos de determinar con precisión por y en sí misma las infracciones administrativas que enumera en su artículo 41, vulnerándose los principios de legalidad y tipicidad». Asimismo, desde el Consejo se afea que «pareciera que el legislador ha olvidado que el Código Penal tipifica el delito de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional». Por último, el anteproyecto impulsado por hasta cinco ministerios también establece que, en caso de no desclasificarse determinada información, «quedará reclasificada» por un plazo de hasta 65 años más. Para Olea, esta regulación es «excesiva», tanto por «la amplitud y falta de determinación» de las materias que pueden ser secretas, como por el listado «inabarcable e ininteligible» de las autoridades con competencia para clasificar y por el número de años que se mantienen bajo llave los documentos clasificados: 50 años, prorrogables por 15 más, en el caso de los de «alto secreto»; y 40 años prorrogables por diez, para los «secretos». El CGPJ se ha demorado tanto en aprobar su dictamen que el texto que ha informado ya ha sufrido modificaciones. Según publicó este miércoles ABC, el anteproyecto remitido con posterioridad al Consejo de Estado ya limita al presidente, los vicepresidentes y los ministros la capacidad de clasificar, reclasificar y desclasificar materias como confidenciales y restringidas, y reduce en cinco años los tiempos de clasificación, dejando los «altos secretos» en 45 y los «secretos» en 35, pero manteniendo prórrogas en 15 y 10 más según el caso. Ley de familias: "rebasa el marco constitucional" El CGPJ aprobó también por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley de Familias, aprobado el pasado martes por el Gobierno, en el que advierte de que la nueva norma "rebasa el marco constitucional de protección a la familia y crea confusión e inseguridad jurídica". Sin embargo, los vocales hacen un juicio favorable sobre el planteamiento general de la ley, que pretende avanzar en la protección a la familia y a la infancia y ampliar el concepto de familia, aunque hace algunas observaciones de "defectuosa técnica legislativa" en la regulación de determinadas materias. En concreto, considera que la ley contiene una regulación "confusa" en lo que se refiere a los conceptos de unidad familiar y familia, a los efectos de poder aplicar las medidas de protección que prevé y no establece de forma "clara e inequívoca" los requisitos para la acreditación de las parejas de hecho como unidad familiar con derecho de acceso a las ayudas. Sobre otro asunto tratado en el Pleno, la decisión de aceptar o rechazar la renuncia de la vocal progresista Concepción Sáez ante la "insostenible" situación del CGPJ, en interinidad desde hace cuatro años y tres meses, el presidente interino Rafael Mozo pospuso su decisión definitiva para los próximos días.

