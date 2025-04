Los independentistas auguran una tramitación «muy dura» de la ley de amnistía, llena de «sabotajes»

«Sabotajes por tierra mar y aire». Esquerra espera un proceso de tramitación parlamentario muy duro de la ley de amnistía, que tiene este martes ... su primer acto con el debate y votación de la toma en consideración de la norma, propuesta por el PSOE y pactada con los independentistas. Los republicanos creen que la derecha y la extrema derecha usarán todas las herramientas que tengan a su alcance para intentar «sabotear» la ley y ralentizar su aprobación. «Donde pongan sabotajes, pondremos política», ha expresado la portavoz de ERC, Raquel Sans. La Mesa del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha reclamado un informe al CGPJ sobre la ley de amnistía y otro al Consejo General de la Fiscalía. ERC reclamará una reconsideración, desde el argumento de que a su juicio estos informes no son necesarios.

Es una iniciativa más bien simbólica, porque la Mesa tumbará la petición de reconsideración de los republicanos, pero visualiza su intención de dar la batalla en defensa de la norma. En un principio, Esquerra había anunciado que presentaría enmiendas para intentar mejorar el texto. También lo anunció el presidente de la Generalitat. Desde la formación republicana, no obstante, han enfriado este lunes esta posibilidad. Sans ha dicho que sólo presentarían enmiendas si tienen la certeza de que pueden prosperar. «No cerramos la puerta», ha dicho. El partido de Junqueras no quiere dejar lagunas que pudieran dar margen a los jueces para aplicar la ley en otro sentido al deseado por los secesionistas. «Nos jugamos poner el marcador a cero», según ERC, para poder afrontar la segunda fase de la negociación y sentar las bases de la resolución del conflicto.

Junts, por su parte, ha calificado como una victoria del independentismo la votación de mañana en el Congreso, sobre la toma en consideración de la ley. Los de Puigdemont han insistido en que el PSOE ha cedido gracias a los votos de los junteros. «Hace seis meses era imposible y mañana se debatirá en el Congreso», ha afirmado, el portavoz de los postconvergentes, Josep Rius. Para Junts, la amnistía no es un indulto ni un perdón. Es a su entender una «reparación de un abuso policial y judicial ante unos hechos que no fueron delito». «Es una derrota de todos aquellos que quisieron convertir unos hechos democráticos en delito», ha afirmado Rius. Junts pide al Gobierno más esfuerzos en relación al catalán pero si los 27 no deciden mañana hacer oficial el catalán en la UE, los de Puigdemont no lo considerarán un incumplimiento de los acuerdos de investidura.