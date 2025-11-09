HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 8 de noviembre, en Extremadura?
Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento Europeo. EFE

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

Los tribunales de la UE han respaldado a las instituciones del Estado ante los recursos de los dirigentes del 'procés'

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

El empeño de las fuerzas independentistas por involucrar a la justicia europea en la causa catalana –identificada con el 'procés'– ha caído hasta el momento ... en saco roto. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ha existido un interés personal por anular o evitar sanciones que incluyen penas de cárcel o inhabilitación. Por el otro, ha primado el cálculo político para obtener a través de las sentencias emitidas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una condena a la supuesta persecución política desde los poderes del Estado español a la vez de un reconocimiento de legitimidad al 'procés'. No es una estrategia innovadora. Ya la puso en práctica la izquierda abertzale en el pasado con un resultado decepcionante para sus intereses.

