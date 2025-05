El independentismo deja solo a Aragonès en defensa de la reforma del Código Penal

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 14 de diciembre 2022, 12:40 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recibido este miércoles fuertes críticas de las bancadas independentistas de Junts y la CUP por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para la reforma del Código Penal, tanto en lo que concierne a la derogación de la sedición como a la reforma de la malversación. «No hicimos el 1-O para ser perdonados, sino para hacer la independencia», ha afirmado el portavoz de Junts, Albert Batet. «Las rebajas de penas y las soluciones personales no sirven para resolver el conflicto», ha espetado el dirigente de Junts en la sesión de control al Govern en el Parlamento catalán.

A diferencia de la opinión que tiene la oposición en el Congreso, que considera que Pedro Sánchez se ha rendido ante ERC, en el independentismo que representan Junts y la CUP mantienen todo lo contrario y creen que es el presidente del Gobierno el que le ha robado la cartera a Pere Aragonès en la negociación de la reforma del Código Penal. Junts y la CUP acusan a ERC que admita que en el 1-O se cometieron delitos, extremo que los republicanos niegan. Junts y la CUP imputan también a Esquerra haber pactado las reformas legales pensando en el futuro de Marta Rovira y Oriol Junqueras, para que pueda regresar a Cataluña la primera y para que pueda regresar a la política, en el caso del segundo.

Aragonès ha rebatido las críticas de Junts, recordando que sus líderes se podrán beneficiar de los cambios en el Código Penal. Según Aragonès, la modificación no busca «soluciones individuales», sino colectivas, aunque cree que los dirigentes de Junts podrán salir favorecidos. «Estoy seguro que habrá represaliados que pedirán la revisión de condena. Y bien que harán. Se demostrará que las negociaciones tienen un sentido», ha afirmado. «Nadie que esté ya represaliado va a sufrir un empeoramiento de las condiciones», ha señalado.

El presidente de la Generalitat ha admitido no obstante que le hubiera gustado llegar más lejos en la negociación, pero la fuerza de ERC, con 13 diputados, es limitada, según ha venido a decir. Sobre el referéndum, ha insistido en que no le causa sorpresa que el Gobierno haya cerrado la puerta a las primeras de cambio, pero ha advertido de que «no se resignará» a pesar de las dificultades. En los próximos días tiene previsto abrir una nueva ronda con partidos y plataformas nacionalistas para acabar de configurar su propuesta de acuerdo de claridad, que quiere llevar a la mesa de diálogo para negociar un referéndum.

La sesión de control al Govern ha estado marcada también por la negociación presupuestaria. Aragonès no tiene previsto aprobar sus cuentas en el consejo ejecutivo hasta que tenga un acuerdo para asegurarse su validación en la Cámara catalana. Junts y el PSC siguen sin dar su brazo a torcer. El presidente de la Generalitat ha urgido a los grupos no demorar más las conversaciones para que la tramitación parlamentaria no se alargue más allá de unas semanas. El PSC ha redoblado la presión. Hasta la fecha, exigía el cese del consejero de Interior. Ahora, pide también la cabeza del titular de Educación.