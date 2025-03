El independentismo amaga con desobedecer al Constitucional

La decimoquinta legislatura catalana arrancará el lunes con una gran incógnita: no se sabe aún si Carles Puigdemont, diputado electo, podrá participar en la elección ... del presidente del Parlament y de los miembros de la Mesa. El Tribunal Constitucional anuló ayer el voto telemático Lluís Puig y dejó en el aire que Puigdemont y el propio exconsejero de Cultura de la Generalitat, ambos huidos en Waterloo, puedan votar el lunes.

La decisión sobre si podrán votar o no la adoptará la Mesa de edad, que es la que se constituye para organizar el primer pleno de la legislatura, hasta que se eligen los miembros del órgano de gobierno de la Cámara catalana. ERC y Junts tienen a dos miembros en la Mesa de edad y Vox a uno. Por tanto, está en manos de los junteros y los republicanos autorizar el voto de Puigdemont y Puig. Si dan vía libre, podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia.

De momento, ERC y Junts no desvelan qué harán pero amagan con ignorar al tribunal de garantías. «Lo tenemos que hablar», ha asegurado la portavoz de ERC, Raquel Sans, en RTVE. Esquerra siempre defiende, ha avisado, que se han de «garantizar los derechos políticos de las personas que están en el exilio para que puedan votar». «No tiene ningún sentido que no puedan ejercer su derecho al voto», ha recalcado. En la misma línea, el candidato de Junts en las europeas, Toni Comín, en TV3, ha criticado que «las togas intentan neutralizar las urnas». «Analizamos todas las opciones para asegurar que las cosas discurran como merecemos en la constitución de la Mesa», ha señalado.

Los dos votos que puede perder Junts se antojan decisivos para la elección de la presidencia del Parlament. Junts, ERC y la CUP abogan por pactar una Mesa de signo «antirrepresivo», y de esta forma dejar al PSC sin la presidencia del Parlament. Sin los dos votos de Puigdemont y Puig, los independentistas suman 57 escaños. Son los mismos que obtendría el PSC, si convence al PP. Los socialistas, que proponen al exconsejero Ramón Espadaler para presidir el Parlament, ganarían la votación en caso de empate (sumando a los populares), por ser la primera fuerza de las elecciones.

El resultado está por tanto en el aire y todo puede pasar. Esquerra se ha postulado este jueves para presidir la Mesa. «ERC está dispuesta a presidir el Parlament», ha asegurado Sans. Los republicanos fueron los principales derrotados de las elecciones del 12-M pero están en el centro de las negociaciones, pues tienen la llave para formar mayorías. Los republicanos podrían proponer como presidente de la Cámara catalana al actual consejero del Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, que en el pasado fue dirigente del PSC. Si el PSC facilita la presidencia de la Mesa de ERC, se estará asegurando el apoyo de los de Junqueras a la investidura de Illa. Pero si es Junts quien le ofrece la presidencia del hemiciclo a los republicanos, estará buscando que Carles Puigdemont sea designado como candidato a la presidencia de la Generalitat antes que Salvador Illa.

Puigdemont no tiene opciones de ganar la votación de la investidura, salvo que el PSC se abstuviera, extremo a día de hoy impensable. Junts amenaza con retirar al apoyo a Sánchez, pero los socialistas no se muestran dispuestos en ningún caso a facilitar la elección del expresidente. Puigdemont, en último término, lo que busca es la repetición electoral. Su objetivo es ir a nuevas elecciones para reeditar una candidatura como la de Junts pel Sí, en la que concurrieron juntos ERC y Convergencia. Esquerra ha rechazado este jueves la fórmula de la lista única de forma categórica. El dilema para Esquerra es o la opción mala o la muy mala. O elecciones, en un momento de caída en las urnas, o apoyar al PSC. Pero la lista única no quiere verla ni en pintura, pues la considera una «OPA hostil» de Junts.

Puigdemont cuenta con el apoyo de la ANC para presionar a ERC con la lista única. Según ha advertido este jueves la entidad nacionalista: «No hay normalización posible porque el conflicto entre Cataluña y España se mantiene intacto en todos sus ámbitos», a pesar de la amnistía.