HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Rull, president del Parlament EP

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

Rull critica la presencia de Felipe VI en el monasterio hace dos meses

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:44

Como semanas atrás cuando Vox arremetió contra la Iglesia católica, el independentismo catalán ha escenificado este jueves su descontento con Montserrat, uno de los iconos ... del nacionalismo, por la acogida que dispensó recientemente a los Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  6. 6

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  7. 7

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  8. 8 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  9. 9

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  10. 10 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes