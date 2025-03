El secesionismo activa la vía judicial por Pegasus mientras da por «rota» la mayoría de Sánchez

Cristian Reino Barcelona Viernes, 29 de abril 2022, 16:40 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Las llamadas por parte del Gobierno central a reconducir la situación con el independentismo catalán han caído en saco roto. Después del castigo en la votación del decreto anticrisis, que el Ejecutivo salvó el jueves con un gol en el último minuto, el secesionismo escenificó este viernes que no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra y que sus planes no pasan por dejar que el caso de los espionajes se vaya diluyendo con el transcurso de los días, como desearían el Gobierno y el PSOE. El nacionalismo catalán llevaba meses en un segundo y hasta en un tercer plano y ahora que ha recobrado el protagonismo, como en los años del 'procés', no lo va a soltar tan fácil.

Tras el triple no de ERC, Junts y la CUP al decreto anticrisis, el independentismo dejó este viernes claro que la pugna con el Gobierno no se reduce al intento fallido de tumbar las medidas para tratar de mitigar los efectos de la guerra. El secesionismo planteará al mismo tiempo una batalla jurídica y otra política, porque votaciones como la del jueves habrá más en lo que queda de legislatura. Lo recordó la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, por si alguien en el Ejecutivo confiaba en que las aguas regresaran a su cauce tras la tormenta. De momento, no se antoja que será así.

ERC, de hecho, dio este viernes por «rota» la mayoría de la investidura. Se ha truncado, a su juicio, por culpa del Gobierno, que no cede a sus exigencias. «Ha roto la mayoría de izquierdas que hizo posible la investidura por no querer investigar (el 'caso Pagasus') a fondo», según Vilalta. El hecho de ver quebrada esta mayoría ya da una buena muestra de dónde se sitúan los republicanos. Desde luego, ya no como los socios del Ejecutivo que han sido durante meses.

ERC, en cualquier caso, no se ha divorciado aún de Pedro Sánchez, como le piden Junts y la CUP, que abogan por dinamitar la legislatura española. Las relaciones están congeladas. ERC, que negó un pacto con Bildu para repartirse roles en la votación del jueves y de esta forma no hacer peligrar el decreto, emplazó a Sánchez a mover ficha si quiere recuperar la confianza. Pero también le advirtió de que si no hay dimisiones, empezando por la ministra de Defensa, seguirá votando no a las iniciativas del Gobierno en el Congreso. El control interno en el CNI, una investigación del Defensor del Pueblo y la constitución de la Comisión de secretos oficiales, a la que asistirán por primera vez todos los grupos, no es suficiente para los independentistas para cerrar políticamente esta crisis.

Y como ya ven que el Gobierno no les va servir en bandeja la cabeza de la ministra, porque así lo ha expresado el presidente del Gobierno, y no les ofrecerá unas aclaraciones que les satisfagan, los soberanistas buscarán estas responsabilidades y estas respuestas por la vía judicial. La ofensiva jurídica, presentada este viernes por los abogados de ER, Junts y la CUP, va en paralelo a la política. Y consiste en una batería de querellas -la cifra aún está por determinar- que se presentarán en Cataluña, sobre todo en el juzgado 32 de Barcelona que instruye el caso del expresidente del Parlament Roger Torrent -su caso como afectado por espionaje ya lleva más de año y medio judicializado-; pero también en juzgados del resto de España y en el ámbito europeo. Y las habrá tanto individuales, a semejanza de la que anunció días atrás el presidente de la Generalitat, como colectivas.

Interior, bajo la lupa

El grueso de las querellas pondrá el foco en las empresa comercializadora del programa Pegasus, NSO, con sede en Israel y pedirán a los jueces que investiguen la actuación o la presunta responsabilidad de organismos del Estado como el CNI -dependiente de Defensa-, pero también la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo que amplía el foco a Interior. Su objetivo es acreditar que el Centro Nacional de Inteligencia o unidades policiales estuvieron detrás del espionaje y que usaron el polémico 'software'. «No tenemos ninguna duda de que alguna agencia española ha participado. A través de las querellas haremos que todas sean investigadas», afirmó el abogado de los afectados de la CUP, Benet Salellas.

El letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, apuntó en el acto celebrado en la Universidad de Barcelona, junto con el resto de abogados, que las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que preguntó de manera retórica qué tiene que hacer un Estado si alguien declara la independencia pueden ser consideradas delito en tribunales europeos.