«'Zorra' no es feminismo, es libertad de expresión y creación artística »

– ¿Es 'Zorra', la canción de España para Eurovisión, feminismo divertido?

Creo que no es feminismo, pero es libertad de expresión y creación artística. Y yo respeto la libertad de creación artística igual que respeto la igualdad y la libertad.

–Este 8-M volverá celebrarse con dos grandes manifestaciones en Madrid. ¿A cuál irá?

–Lo decidiremos. Pero creo que no es importante que haya dos manifestaciones; como si hay más. Lo importante es que haya muchas mujeres en la calle reivindicando la igualdad.

–¿El negacionismo de la violencia machista puede constituir uno de los debates ante las elecciones europeas de junio?

–Tenemos que ser muy conscientes de lo que nos jugamos. Estamos en una situación histórica y muy comprometida. La extrema derecha, desafortunadamente gobernando con la derecha, está focalizando ese paquete del odio. Esta corriente negacionista está detrás de ese 44% de hombres que considera que se ha ido demasiado lejos en términos de igualdad. Pero el dato de que el 81% de las mujeres y el 74% de los hombres creen que no avanzaremos en igualdad si no vamos de la mano es importante.

–Ha llamado la atención el vestido que eligió para acudir a los Goya.

–Es una obra de arte, no un vestido, y yo estoy comprometida con el arte. Ha sido concejala de Cultura y en esos ochos años he conocido pintoras, músicas, actores... y una de esas grandes artistas es Rosana Largo, que ha ganado premios a nivel internacional y sin embargo no es profeta en su tierra. He sido muy feliz y me he sentido muy orgullosa de llevar una creación única suya. Era mucho más que un vestido.