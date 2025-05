Illa reclama altura de miras a Page y le garantiza que cumplirá la Constitución

cristian reino Barcelona Miércoles, 14 de diciembre 2022, 19:27 Comenta Compartir

El líder del PSC, Salvador Illa, ha insistido este miércoles en el Parlament que en Cataluña no habrá un referéndum sobre la independencia. Y ha pedido a ERC que deje de «engañar» con el asunto y acepte que Cataluña ya ha pasado página de diez años de 'procés'. Illa, en El Confidencial, ha declarado que no habrá referéndum sobre la autodeterminación, pero ha apuntado que «sí se hará una consulta a los catalanes». Tras su entrevista en el diario digital, el primer secretario de los socialistas catalanes no ha querido dar más detalles de su propuesta, que pasa por votar un acuerdo sobre el autogobierno al que lleguen los partidos catalanes, pero «en ningún caso una consulta para una ruptura».

Illa ha pedido además al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «altura de miras» para garantizar la convivencia y la concordia en Cataluña. Page afirmó que «no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena», en referencia a la reforma de la malversación y la modificación del Código Penal para eliminar la sedición. El dirigente catalán defiende los acuerdos del Gobierno con Esquerra y señala que es una «evidencia» que Cataluña está hoy mejor que hace cinco años. «Lo que es bueno para Cataluña es bueno para España», ha resaltado. Page e Illa han intercambiado mensajes en las últimas horas, según el dirigente catalán. El jefe de la oposición en Cataluña ha trasladado al dirigente castellanomanchego que el PSC «garantiza, ha garantizado y seguirá garantizado siempre el cumplimiento íntegro de la Constitución».

Ya por la tarde, Illa se ha reunido con el presidente de la Generalitat para abordar la cuestión presupuestaria. A la salida del encuentro, el primer secretario del PSC ha afirmado que la negociación está aún muy verde. «Seguiremos negociando», ha aseverado.

Lo ha dicho poco después de que se hiciera público que el Govern y los comunes han cerrado este miércoles un acuerdo para aprobar los presupuestos catalanes de 2023. Con el pacto, ERC suma los ocho diputados de En Comú Podem, pero está aún lejos de la mayoría para poder validar las cuentas. El Ejecutivo catalán necesita sellar una alianza con el PSC o con Junts para poder sacar adelante sus números. El objetivo del Govern es intentar que la prórroga técnica que tendrá que ejecutar sea lo más corta posible. Aragonès prevé aprobar antes de final de año el proyecto de presupuestos en el consejo ejecutivo para iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria.

«Hemos conseguido reorientar las prioridades del Govern», ha asegurado la líder de los comunes, Jéssica Albiach. La dirigente de En Comú Podem ha instado a las partes, al Gobierno catalán y al PSC, a que aceleren las conversaciones. El acuerdo con los comunes, en principio, aleja un posible entendimiento entre ERC y Junts, pues incluye nuevos «impuestos de solidaridad», como uno para cruceros, un incremento al de los pisos vacíos y una modificación del impuesto de patrimonio. Tras su salida del Gobierno catalán, los de Puigdemont están ejerciendo una oposición muy contundente, aunque aún no han cerrado las puertas a pactar las cuentas autonómicas.