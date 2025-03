Illa promete cumplir la financiación singular: «Cataluña no quiere ser más que nadie pero tampoco menos»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha fijado este jueves las líneas maestras de su mandato, con una comparecencia en el primer pleno de ... la legislatura en la Cámara catalana. Illa, en una intervención para dar cuenta sobre el nombramiento de los nuevos consejeros, se ha comprometido ante el resto de grupos parlamentarios a cumplir los acuerdos suscritos entre el PSC con ERC y los comunes, que permitieron su investidura, hace casi un mes. «Seremos fieles a los acuerdos», ha afirmado.

Unos de los puntos de ese pacto con los republicanos contempla la negociación de un nuevo sistema fiscal para que Cataluña tenga una «financiación singular». «Sé que costará», ha admitido, pero «el acuerdo se cumplirá», se ha conjurado y ha puesto de relieve que «no haremos el juego a los que solo quieren ruido». Cataluña tendrá una financiación singular, según establece el acuerdo entre socialistas y republicanos. Illa no ha dado detalles sobre si ello implica que la autonomía salga del régimen común o no o si es un concierto o un avance hacia la soberanía fiscal como mantiene ERC, pero sí ha señalado que Cataluña es a su juicio «solidaria» y no solo en materia financiera. «Cataluña no quiere ser más que nadie, pero tampoco quiere ser menos que nadie», ha asegurado. «Defendemos una implicación, también desde Cataluña, en la mejora de España desde un concepto de solidaridad basada en los valores socialdemócratas y de humanismo cristiano que defiendo», ha proclamado. La defensa de la financiación singular de Illa se ha producido un día después de que lo hicieran el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda.

De entrada, Illa inicia su mandato admitiendo que cuenta con una mayoría muy justa para gobernar. El PSC tiene 42 diputados (sobre 135). El presidente de la Generalitat, en su primera decisión, ha optado por prorrogar los Presupuestos para este año 2024 y su apuesta es empezar la negociación para los de 2025. El dirigente socialista ha fijado como «prioridad» contar con ERC y con los comunes como socios de la legislatura, los dos grupos que le invistieron, asumiendo que «tiene que ganarse» los votos y al mismo tiempo ha extendido la mano a Junts y al PP, pues se pone como objetivo llegar a pactar políticas de país, en materia de educación, sanidad o lengua, con una mayoría más amplia que la absoluta. Ni Junts ni el PP han recogido el guante. Más bien todo lo contrario, pues se han mostrado muy duros con un Govern que ni siquiera lleva un mes en marcha. ERC, por su parte, ha advertido al presidente de la Generalitat de que no tiene los votos republicanos garantizados y de que mantendrá una «oposición vigilante» con el cumplimiento de los acuerdos. «No malgaste una oportunidad histórica», le ha espetado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. «Esto no ha empezado bien», ha señalado Albert Batet, de Junts, que le ha afeado su «españolismo» y que lo primero que hizo tras ser elegido fue irse de vacaciones con Pedro Sánchez. Alejandro Fernández, del PP; mientras, le ha acusado de asumir el programa «entero» de ERC y de «traer el sanchismo a Cataluña».