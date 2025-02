Illa evita a Puigdemont en Bruselas

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado este miércoles contra el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, que ha viajado a Bruselas y ... ha evitado una reunión con el dirigente de Junts, huido en Waterloo desde 2017. Illa estará dos días en la capital comunitaria. En su primera jornada, se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y con el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Alves. También tendrá un encuentro con el lehendakari, Imanol Pradales, y con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivita. El jueves, mantendrá una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En su agenda de dos días, no consta una cita con Puigdemont.

Illa ha asegurado desde la capital belga que se reunirá con él «cuando llegue el momento». Ese momento será cuando este amnistiado y puedan verse en Cataluña. Puigdemont no se ha tomado bien el plantón. «El mensaje está recibido y ya no insistiremos más. No es que no toque, es que no quiere», ha afirmado el líder de Junts en las redes sociales. «Es evidente que negándose a mantener una reunión institucional similar a la que ha tenido con el resto (de expresidents) solo se explica por su resistencia política a aplicar la amnistía», ha asegurado. «El no reconocimiento es una decisión política, impropia de alguien que debería ser el presidente de todos los catalanes», ha rematado. «Le tendrá que ir a ver al exilio», ha añadido el presidente del Parlament, Josep Rull. Illa ha expresado «respeto» y «consideración personal» por el presidente de Junts.

La formación nacionalista, principal partido de la oposición en Cataluña, ha elevado el tono este miércoles contra salvador Illa. Los postconvergentes han hecho un balance muy crítico de los primeros cien días del dirigente socialista como jefe del Ejecutivo catalán. «Son 100 días que parecen 155», ha afirmado la portavoz soberanista, Mónica Sales, en alusión al periodo en que Cataluña fue intervenida tras la declaración de la independencia. «Son 100 días que parecen 155 porque el presidente Illa y su Govern han iniciado un proceso de españolización en la Generalitat como sufrimos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017», ha señalado. Illa se jacta de haber avanzado en la normalización política de Cataluña tras los años convulsos del 'procés'. Junts, en cambio, cree que confunde «normalización» con «españolización».

Tras su encuentro con Metsola, Illa ha defendido el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones europeas y se ha mostrado convencido de que la presidenta de la Eurocámara abordará con «rigor y seriedad» su petición. En su intervención en el pleno del Comité de las Regiones ha llamado a afrontar el cambio climático tras los daños provocados por la DANA: «No es una elección, sino que es nuestro deber», ha asegurado.