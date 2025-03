Illa defenderá la financiación singular y su negociación bilateral en la conferencia de presidentes autonómicos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defenderá en la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebra este viernes en Santander, la financiación singular ... pactada con Esquerra Republicana para Cataluña. Illa quiere centrar su intervención en las políticas de vivienda, pero cuando en el debate se aborde la cuestión de la financiación autonómica, el jefe del Ejecutivo catalán quiere «aprovechar» su intervención para «explicar» que el modelo que ha acordado con los independentistas no va en «detrimento» de nadie, sino todo lo contrario, es en «beneficio» de todos, pues incluye cuotas de solidaridad. La mayoría de las autonomías rechazan el pacto alcanzado entre los socialistas y los republicanos para que la administración catalana acabe asumiendo la gestión de la totalidad de los impuestos y sostienen que toda negociación del modelo autonómico debe hacerse de forma multilateral. Illa, no obstante, defenderá que el sistema catalán se negocia entre los dos gobiernos, entre el central y el catalán, y que por tanto es una negociación de tipo bilateral.

La cuestión de la financiación es clave para el presidente de la Generalitat, que sigue sin poder aprobar sus primeros Presupuestos como consecuencia de los problemas internos en Esquerra Republicana, su socio de preferencia. Este sábado, ERC celebra primarias para elegir a su nuevo presidente y a partir de ahí debería desencallarse la negociación presupuestaria en Cataluña, que para que prospere necesita que el Govern avance en el diseño de la nueva financiación. Está por ver, no obstante, qué predisposición tiene el nuevo presidente republicano -Oriol Junqueras o Xavier Godàs- para negociar con el Ejecutivo de Illa. De momento, las fuerzas soberanistas de la oposición (Junts, ERC, CUP y comunes) han sumado este martes fuerzas para forzar la comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlament para que dé cuenta del pacto alcanzado la semana pasada con el Gobierno en la junta de seguridad, según el cual la Guardia Civil y la Policía Nacional se incorporan al 112 catalán. Los soberanistas acusan al Govern de desnacionalizar Cataluña. El Gobierno catalán ha negado que esté preocupado por el enfado de dos de sus socios (ERC y los comunes), de momento no se plantea dar marcha atrás y recibe la comparecencia el miércoles que viene de Illa como un gesto de «normalidad democrática». El Govern, eso sí, ha lanzado un guiño a ERC, aprobando en el consejo ejecutivo una ley de memoria democrática. Es el mismo texto que dejó el gobierno anterior, el de Pere Aragonès, que no pudo aprobar en el Parlament, pues la legislatura anterior concluyó antes de lo previsto.

El Govern, mientras, ha salido en defensa y apoyo del Gobierno, el día después de que Carles Puigdemont lanzara la exigencia a Pedro Sánchez de someterse a una cuestión de confianza. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha llamado a «alejarse» de los «escenarios de ruido» que no ayudan a la estabilidad y «no aportan nada» a la ciudadanía y ha advertido de que los Presupuestos Generales del Estado también son en beneficio de los ciudadanos catalanes. La Generalitat se ha mostrado dispuesta a respaldar en todo lo que pueda para garantizar la continuidad del Gobierno.