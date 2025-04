Cristian Reino Jueves, 10 de octubre 2024, 16:09 | Actualizado 16:26h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acudirá al desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Se trata de un cambio de 180 grados ... en la estrategia del Palau de la Generalitat. Hace catorce años que el Gobierno catalán no asiste a la conmemoración de la fiesta nacional. El último jefe del Ejecutivo catalán que estuvo presente fue José Montilla, en 2010. Ninguno de sus sucesores, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra ni Pere Aragonès, han participado en este acto institucional, que presiden todos los años los Reyes. Fuentes del Govern han confirmado este jueves la presencia de Illa, tras días en que habían mantenido la incógnita y no querían confirmar si asistiría o no. Desde el Palau de la Generalitat han situado la participación del dirigente socialista como parte de la «normalidad institucional» que el nuevo Gobierno socialista quiere instaurar en la administración catalana tras años de tensión por el 'procés'.

En apenas dos meses en el cargo, Illa ha sido recibido por Felipe VI en la Zarzuela, se ha reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y tiene pendiente de agendar un encuentro con el presidente del Gobierno, con quien ha coincidido en varios actos en Barcelona. También ha anunciado una gira para reunirse con presidentes autonómicos para explicarles sus planes en relación a la financiación de Cataluña y el proyecto de una financiación singular, que ERC llama concierto económico. Illa prometió el cargo de presidente catalán con lealtad al Rey y a la Constitución, un hecho que omitieron sus antecesores independentistas. El líder del PSC ha recuperado además la bandera española en su despacho del Palau de la Generalitat.

