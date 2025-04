Illa activa el traspaso de Cercanías, mientras ERC mantiene su negativa a negociar los Presupuestos catalanes

El Govern catalán ha aprobado este martes los primeros pasos para empezar a hacer efectivo el traspaso a la administración catalana de la red de ... Cercanías de Renfe. El Gobierno catalán comenzará por la línea 1 de Rodalies, la infraestructura que transcurre en paralelo al mar, entre Barcelona y el Maresme. Fue la primera línea de tren de España (Barcelona-Mataró) y será la primera línea de Cercanías que pasará a ser de titularidad autonómica. El Govern ha reclamado ya oficialmente que esta línea deje de pertenecer a la red ferroviaria de competencia exclusiva estatal. Esta petición formal se realizará en una próxima reunión de la comisión mixta Estado-Generalitat de infraestructuras. Una vez sea aprobada en este ámbito, deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros. Por tanto, el Govern ha iniciado este martes el traspaso de la línea, pero no ha precisado cuándo operará plenamente bajo titularidad catalana.

La cuestión técnica es compleja, casi tanto como la política, toda vez que el Govern trata de dar pasos para seducir a ERC, que mantiene su negativa a negociar los Presupuestos de la Generalitat. El traspaso de Cercanías forma parte del acuerdo de investidura suscrito entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa. Oriol Junqueras, tras su reelección al frente de ERC, se ha distanciado de los socialistas y ha advertido de que no se sentará a negociar los Presupuestos catalanes mientras el Govern no cumpla los acuerdos previos. Entre ellos el traspaso de Cercanías. Junqueras ha afirmado este martes en RTVE que el anuncio del Gobierno catalán es «positivo», pero aún lo ve insuficiente.

Esquerra exige al Ejecutivo catalán que vaya más lejos en el traspaso competencial y sobre todo que dé más pasos en el desarrollo de la financiación singular. En este punto, el Govern insiste en que cumplirá lo pactado, aunque no concreta sus siguientes movimientos. El proyecto de concierto económico está aún pendiente de que el Gobierno y el Govern fijen un calendario para su puesta en marcha. Una reunión este miércoles entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero catalán de la Presidencia, podría fijar la fecha de las comisiones mixtas Estado-Generalitat, en las que ambas partes abordarán la financiación singular. «Esperemos que el PSC cumpla con los acuerdos, pero los socialistas nos dicen que necesitan tiempo para implementarlos. No tiene sentido llegar a nuevos acuerdos si no se cumplen los anteriores», ha insistido Junqueras. El pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Illa señala que el nuevo modelo de financiación debería estar perfilado para este año, de tal manera que la administración catalana gestione en 2026 la campaña de la renta del IRPF.

El Govern, a través de su portavoz, Sílvia Paneque, ha asegurado que Illa no renuncia a aprobar las Cuentas de este año, aunque ha avisado de que este ejecutivo está preparado para gobernar con la prórroga presupuestaria. Illa cuenta con ERC y los comunes como socios prioritarios, pero siguen sin cerrar acuerdos.