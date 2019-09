Iglesias reclama en balde a Sánchez una reunión cara a cara para salvar la negociación El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE El líder del PSOE replica que si Podemos tiene alguna propuesta que hacer distinta a un Gobierno de coalición la plantee en la mesa de los equipos negociadores PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:59

El orden del día del primer pleno ordinario de la legislatura decía que esta mañana a las 9:00 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciaría un debate sobre la última reunión del Consejo Europeo. Un día después de que el PSOE y Podemos certificaran el fracaso de sus conversaciones sobre la investidura abocando ya a una repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre, sin embargo, ha sido difícil que los grupos políticos hablaran de otra cosa. El líder del PSOE y el de la coalición morada se han instado mutuamente a dar el brazo a torcer y Pablo Iglesias ha solicitado finalmente un encuentro personal con el presidente del Gobierno en funciones para tratar de desencallar la situación, pero todo parece perdido. «Si tiene alguna cuestión que plantear, distinta del Gobierno de coalición, convoque la mesa de negociación», ha respondido Sánchez.

Unidas Podemos sigue sin contemplar otro escenario que no sea el de su participación en el Ejecutivo, aunque sea en una proporción inferior a la que, a su juicio, le correspondería conforme a los votos del 28 de abril. El PSOE se niega a abrir de nuevo la puerta a esa posibilidad, que sí estuvo dispuesto a explorar el pasado julio, y nada hace pensar en un cambio de última hora. Y resulta revelador el que, durante su intervención, Sánchez ni siquiera haya focalizado exclusivamente en su relación con el que hasta hace poco calificaba de «socio preferente» su relato sobre las trabas para la investidura y ha responsabilizado por igual a toda la Cámara de su fracaso.

Vídeo. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante su turno de réplica. / EFE

«Ya no solo depende del Grupo Parlamentario Socialista -ha alegado mirando a las bancadas de PP y Ciudadanos -; depende de los 350 diputados y diputadas que estamos aquí». «Si ustedes quieren que sus gobiernos autonómicos tengan los recursos necesarios lo tienen muy sencillo, absténganse», ha dicho incluso, en alusión a la imposibilidad de hacer entrega de los anticipos a cuenta del sistema de financiación correspondientes a 2019 (en torno a 7.000 millones de euros) con una Gobierno en funciones.

Sánchez ha argumentado que su negativa a la coalición con Podemos no se debe a que desee una repetición de los comicios, visto que las encuestas les auguran un cierto crecimiento. «Lo que queremos es un Gobierno fuerte, cohesionado y coherente», ha acotado. Según los socialistas, eso es algo que Unidos Podemos no ofrece porque siempre ha concebido su entrada en los ministerios como una oportunidad para formar un Gobierno paralelo. «¿Por qué si vimos que fue inviable la coalición en julio no estudia o valora al menos la propuesta intermedia del PSOE? Si ustedes tienen propuestas que hacer háganlas, está la mesa negociadora, pero no hay una única forma de entenderse», ha conminado a Iglesias.

El líder de Unidas Podemos le ha replicado que con 123 diputados de 350 no es posible tener un Gobierno «fuerte». «Dice usted que los españoles votaron un Gobierno progresista y estoy de acuerdo, pero ¿tiene que representar a los 7 millones que les votaron a ustedes y a los 3,7 que nos votaron a nosotros no? ¿Cree que es razonable, con 123 diputados, faltar al respeto así a muchos votantes de izquierdas que no le dieron su apoyo?», ha reprochado.

Iglesias ha apelado al ejemplo italiano y al reciente pacto entre el Partido Demócrata y Movimiento 5 Estelle para defender que «una coalición siempre es mejor que una repetición electoral». Sánchez ha replicado que Italia no es precisamente un ejemplo de estabilidad y ha girado la vista hacia Portugal, donde los socialistas gobiernan con el apoyo externo de la izquierda. El tira y afloja sigue, pero nada se mueve.